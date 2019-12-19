إصابة أربعة أشخاص بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية

أصيب أربعة أشخاص بإطلاق نار في مدينة سان انتونيو بولاية تكساس الأمريكية.



ونقلت أسوشييتد برس عن مصدر في شرطة المدينة قوله إن “أربعة أشخاص نقلوا إلى مستشفى بعد أن تعرضوا أمس لإطلاق نار خارج متجر بالجانب الجنوبي من المدينة من بينهم اثنان بحالة خطيرة”.



وأشار المصدر إلى أن شهودا أفادوا بأن ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة أطلقوا النار على الضحايا خارج المركز التجاري ولاذوا بالفرار لافتا إلى فتح تحقيق في ملابسات الحادث لمعرفة دوافعه.



وشهدت مختلف المدن والولايات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة تزايدا كبيرا في وتيرة عمليات وحوادث إطلاق النار وخاصة داخل المدارس على خلفيات وأسباب متعددة حصدت العديد من القتلى والمصابين وألقت الضوء على مجتمع يعاني الكثير من الأزمات والمشكلات العميقة وتفشي ظاهرة العنف بين أفراده ولا سيما بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع عام 2017.