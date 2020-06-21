إصابات في صفوف المدنيين غالبيتهم من الأطفال جراء انفجار عبوة ناسفة في ريف حلب

أصيب عدد من المدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي التي تحتلها تركيا والمجموعات المسلحة التابعة لها.



وبحسب إذاعة “شام إف إم” أنه انفجرت أمس السبت، عبوة ناسفة بسيارة في مدينة عفرين شمالي سورية، تسبب بإصابة 4 مدنيين.



من جهته أفاد موقع “عنب بلدي” المعارض بأن الانفجار وقع بشارع الفيلات في مدينة عفرين، وتسبب بإصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال.



وتشهد المناطق التي تحتلها تركيا في ريف حلب الشمالي الكثير من التفجيرات التي تودي بحياة المدنيين، إلى جانب غيرها من مظاهر الفلتان الأمني كالاشتباكات بين المجموعات المسلحة التابعة للاحتلال التركي.



وإلى جانب الفلتان الأمني، تمارس المجموعات المسلحة التابعة لتركيا الكثير من الانتهاكات بحق المدنيين من سرقة ممتلكاتهم والسطو على منازلهم واعتقالهم وغيرها من الممارسات.