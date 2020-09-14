إصابات طعن وطلق ناري أمام فرن القنوات بدمشق

وردت معلومات حول قيام شخص بإطلاق النار على المواطنين المتواجدين على دور فرن الخبز في منطقة القنوات بدمشق الساعة الثالثة فجراً ما أدى إلى وقوع إصابات.



وأكد مدير مشفى دمشق الدكتور سامر الخضر : أنه وردت ثلاث إصابات من المنطقة المذكورة، اثنين منهما تعرضا لطعنات سكين وتم تخريجهم من المشفى، والثالث متعرض لطلق ناري مازال تحت المراقبة في المشفى.



وقال مدير عام المؤسسة السورية للمخابز زياد هزاع: أن الإشكالية التي جرت هي خارج الفرن “نحنا مالنا علاقة” وتمت معالجة الموضوع من قبل الأجهزة الأمنية المعنية مؤكداً أن لاعلاقة للفرن بالموضوع.



وبين هزاع أن المخبز مستمر بالعمل ولا يوجد عليه أي اشكالية، والدور على الفرن منظم.



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