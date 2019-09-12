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إصابات جراء انفجارات في مستودع للذخيرة شمال قبرص

أصيب عدد من الأشخاص اليوم جراء سلسلة انفجارات في مستودع ذخيرة للجيش التركي شمال قبرص.


وذكرت رويترز نقلا عن مصادر محلية “إن حريقا اندلع في مستودع للذخيرة شرق مدينة كيرينيا تسبب بسلسلة من الانفجارات في مستودع للذخيرة ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح” مشيرة إلى إغلاق المنطقة مع استمرار الانفجارات.


وغزت القوات التركية جزيرة قبرص عام 1974 واحتلت الجزء الشمالي منها وعمدت إلى تقسيمها وإقامة ما يسمى “جمهورية شمال قبرص” في مخالفة للقوانين الدولية فيما فشلت حتى الآن جميع الجولات المتكررة للمحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل إلى حل يعيد توحيد الجزيرة وذلك جراء مواقف النظام التركي وحكوماته المتعاقبة.