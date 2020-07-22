إصابات جديدة بفيروس كورونا ضمن مناطق سيطرة المسلحين في ريف حلب

أكدت مصادر محلية خاصة من مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ضمن المدينة.



وأوضحت المصادر بأن الإصابات الجديدة كانت لأشخاص مخالطين لأحد المصابين بالفيروس في المدينة، وهو طبيب تركي كان قد وصل إلى مدينة الباب في وقت سابق وتبيّنت إصابته لاحقاً.



ووفق المعلومات الواردة، تم نقل الإصابات الجديدة إلى مركز عزل ضمن أحد مشافي مدينة الباب، فيما رجحت المصادر ارتفاع عدد الإصابات بشكل أكبر خلال الفترة الماضية في ظل الانفلات الذي تشهده مناطق سيطرة المجموعات المسلحة التابعة للاحتلال التركي، وغياب أي إجراءات صارمة متعلقة بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.



ومع تسجيل الإصابات الجديدة يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا ضمن مناطق ريف حلب الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة المدعومة تركياً، إلى 9 إصابات بينها 5 في مدينة الباب، و4 في مدينة إعزاز الواقعة في عمق ريف حلب الشمالي.



وكانت أُعلنت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة المسلحين بأرياف حلب، قبل عدة أيام لشخص يعمل في القطاع الصحي من أهالي مدينة إعزاز، جراء مخالطته لعدد من المصابين المسجلين في مناطق ريف إدلب.

زاهر طحان