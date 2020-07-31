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إصابات بين المدنيين إثر انفجار عبوة ناسفة وسط العاصمة العراقية بغداد

أصيب عدد من المواطنين العراقيين أمس الأربعاء، إثر انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في منطقة باب الشرقي وسط بغداد.

ووفقاً لخلية الإعلام الأمني العراقي، فإن “عبوة ناسفة انفجرت داخل سيارة للركاب نوع كيا، قرب محطة وقود الكيلاني وسط بغداد، ما أسفر عن جرح 5 مواطنين كانوا داخل السيارة”.

وأوضح مصدر أمني عراقي أن “الانفجار المذكور ناتج عن عبوة ناسفة تم وضعها داخل السيارة ما أدى لحصول أضرار مادية، وإصابة 5 أشخاص دون ضحايا”، حسب ما ذكرته وسائل إعلام عراقية.

ويشهد العراق تفجيرات متفرقة بين الحين والآخر يقوم بها مسلحين من تنظيمي “القاعدة” و”داعش”، تسفر عن إصابات وضحايا بين المدنيين وعناصر الجيش العراقي.

تجدر الإشارة إلى أن القوات العراقية تواصل عمليات التفتيش والمداهمات لضمان خلو البلاد من بقايا تنظيم “داعش”، والقضاء على فلوله خاصة عند الحدود العراقية ـ السورية، ومنعه من التسلل عبر الحدود.