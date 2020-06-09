إصابات بين الجنود الأمريكيين إثر تحطم طائرة عسكرية بقاعدة التاجي شمالي بغداد

أصيب 4 أمريكيين من قوات “التحالف الدولي”، إثر تحطم طائرة من نوع “إس ـ 130″، أثناء هبوطها بقاعدة التاجي شمالي بغداد.



ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن مصدر أمني عراقي قوله: إن “طائرة من نوع إس ـ 130، سير رحلتها (كويت ـ تاجي ـ كويت) انحرفت على المدرج عن مسارها وارتطمت بحاجز كونكريتي، وتعرضت لحادث، ما أدى إلى أضرار في هيكل الطائرة”.



وكشف المصدر أن “الحادث أسفر عن إصابة 4 جنود أمريكيين من أصل 16 على متنها”.



من جهته، البنتاغون أفاد بأن الطائر العسكرية الأمريكية خرجت عن مسارها في قاعدة التاجي العراقية.



أيضاً، المتحدث باسم “التحالف الدولي” علق على الحادثة قائلاً: إن “تحطم الطائرة جاء نتيجة عطل فني بها.. الطائرة تخطت المدرج في قاعدة التاجي الدولية ما أدى إلى اصطدامها بالجدار وتضرر هيكلها واشتعال النيران فيها”.



وكان قد سقط أمس الإثنين أيضاً، صاروخاً في محيط مطار بغداد الدولي، حيث يتمركز جنود عراقيون وأمريكيون، حسب ما أعلنته وسائل إعلام عراقية.



يذكر أن معسكر التاجي تعرض عدة مرات لقصف صاروخي، وفي شهر آذار الفائت أسفر الاستهداف عن مقتل جنديين أمريكيين وآخر بريطاني، فضلاً عن إصابة 12 آخرين.