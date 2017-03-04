إشارات سرية لملكة انكلترا ترسلها لمساعديها لإنقاذها من موقف محرج

كشف مؤرخ الملكية البريطانية هوغو فيكرز لـ "مجلة الشعب" البريطانية، عن إشارات سرية متفق عليها بين ملكة انكلترا اليزابيت الثانية ومساعديها، لإنقاذها من موقف محرج في المناسبات العامة، وهي تستخدم الأكسسوارات التي ترتديها لإرسال هذه الإشارات.



ويكشف فيكرز عن بعض هذه الاشارات مثل، حين تنقل الملكة حقيبة اليد من واحدة الى أخرى فهذا يعطي الاشارة لمساعديها على انها باتت جاهزة لإنهاء المحادثة مع محدثها، اما حين تضع حقيبتها على الطاولة فهذا يعني انها مستعدة خلال 5 دقائق لمغادرة المناسبة، في حين ان قيامها باللعب بخاتم الزفاف فهذا يعني انها تطلب من مساعديها إنقاذها من محادثة لم تعد ترغب بها.



اما خلال الاجتماعات الرسمية في قصر بيكينغهام فيذكر فيكرز أنها تستخدم نوعا من الرجراج للمساعدين لفتح أبواب الصالة التي ينعقد بها الاجتماع ومرافقة المجتمعين الى خارج القصر.

ترجمة النشرة الالكترونية اللبنانية