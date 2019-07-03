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إسكان حماة: تسليم 160 شقة سكنية شبابية في حي ذي قار نهاية العام الجاري

أعلن فرع المؤسسة العامة للإسكان في حماة أنه سيسلم للمكتتبين 160 شقة سكن شبابي في حي ذي قار نهاية العام الجاري.


وقال المهندس فؤاد دردار مدير فرع المؤسسة إنه تم إبرام عقد مع إحدى الجهات لإكمال أعمال الاكساء في البرجين المتبقيين بحي ذي قار لتسليم الشقق للمكتتبين مبينا أن الشقق ستسلم بعد أن يتم إنجاز إكسائها وتشطيبها بنسبة 80 بالمئة.


وفي سياق متصل بين المهندس دردار أن نسبة التنفيذ في 3 أبراج سكنية عمالية و6 أبراج سكن ادخار في ضاحية الوفاء تنجزها حاليا الشركة العامة للبناء وصلت إلى 20 بالمئة مشيرا إلى أن المدة العقدية لإنجاز الابراج 700 يوم بدأت نهاية العام المنصرم.