إسقاط طائرة أباتشي سعودية في المخا باليمن

أسقطت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في المخا بمحافظة تعز اليوم طائرة أباتشي تابعة لنظام بني سعود.



وأكد مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية أسقطت الطائرة التي كانت تستهدف مواقع الجيش واللجان في المخا.



وردا على اعتداءات نظام بني سعود ومرتزقته على الشعب اليمني دمر الجيش اليمني واللجان الشعبية آلية عسكرية لمرتزقة العدوان وقتل من كانوا على متنها بمنطقة المخدرة بمديرية صرواح في مأرب بحسب مصدر عسكري.



وقتل أمس عدد كبير من مرتزقة نظام بنى سعود وأصيب اخرون خلال محاولة تسلل لهم باتجاه التبة السوداء والعماير فى جهة الأربعين بعصيفرة في تعز.



إلى ذلك أصيبت امرأة يمنية جراء قصف مرتزقة نظام بني سعود المنازل السكنية في منطقة كرش بمحافظة لحج جنوب البلاد وفقا لما أفاد به موقع المسيرة نت.

وكالات