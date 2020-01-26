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إسرائيلي في السعودية: تقرير "القناة 12" الإسرائيلية

إسرائيلي في السعودية: تقرير "القناة 12" الإسرائيلية

عرضت "القناة 12" الإسرائيلية، تقريرا مصورا بعنوان "إسرائيلي في السعودية"، حيث تجول طاقم صحفي إسرائيلي في عدة مدن سعودية، وأجرى مقابلات مع عدد من المواطنين.

وظهر الصحفي الإسرائيلي، إنريكي زيمرمان، عبر "القناة 12" التي تعد الأكثر انتشارا في إسرائيل، وهو يتجول في شوارع الرياض وجدة والمدينة المنورة ويتحدث مع مارة في الشارع عن قضايا "السلام" والعلاقة مع إسرائيل.

ووفق "القناة 12" الإسرائيلية، فقد تنوعت ردود فعل السعوديين الذين تحدث معهم الصحفي، حيث تجنب غالبيتهم الإسهاب في التعليق، مكتفين بالحديث عن السلام بشكل عام.

كما تحدث زيمرمان مع سعوديين عن قضايا اجتماعية منها "زي الفتيات في الأماكن العامة وظهور بعضهن سافرات ومع رجال ومن دون رقابة هيئة الأمر بالمعروف، وعن قيادة النساء للسيارات، وشواطئ السباحة، والنوادي المغلقة، وملاعب كرة القدم"، كما ورد في القناة.

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير قال أمس في مؤتمر صحافي إنه ليس للسعودية علاقات مع إسرائيل.

 

 


المصدر: وكالات