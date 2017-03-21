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إسرائيل تنفي «استدعاء» سفيرها لدى موسكو «مجدداً»

أكدت وزارة الخارجية الروسية أمس، أنها «دعت» السفير الإسرائيلي في موسكو، غاري كورين، الجمعة الماضي، عقب الغارات التي شنتها طائرات حربية إسرائيلية على أهداف في ريف حمص الشرقي. وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في معرض رده على سؤال صحافي عن الموضوع: «نعم، لقد سألناه (السفير) حول الموضوع»، مضيفاً في حديث لوكالة «إنترفاكس» الروسية أنَّ اللقاء «شمل التطورات الأخيرة في سوريا وجوارها».

وفي المقابل، نفت إسرائيل أن تكون وزارة الخارجية الروسية قد «استدعت مجدداً» سفيرها في موسكو. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نخشون، إنَّ التقارير عن استدعاء السفير «غير صحيحة». وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة (الرسمية) قد نقلت عن وكالة «انترفاكس» خبر «استدعاء» موسكو السفير الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بعد هجوم نفذته إسرائيل أول من أمس، بطائرة من دون طيار، ضد سيارة تقل أحد أفراد قوات «الدفاع الوطني» في القنيطرة.

وكالات

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