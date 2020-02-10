سورية: الاحتلال الأميركي يستولي على مجمع حكومي في غويران ..والجيش يتابع عملياته
الحكومة تقر خطة لإعادة الخدمات إلى المناطق المحررة بحلب وإدلب
صفقة ترامب الجديدة: ستعيش أم أنها ولدت ميتة؟
ترامب يُعلن خطته لـ "السلام"
النازحون أحق ببيوت ربهم من الكهنة
صندوق النقد الدولي يعلن أن الاقتصاد الخليجي في خطر
الاحتلال الأميركي يبني قاعدة في غويران و«التركي» يعيد انتشار إرهابييه في شمال تل أبيض
الجيش يتقدم شمال «سراقب» ووحداته تلتقي القادمة من ريف حلب في «العيس»
محافظة إدلب :أي بلدة ستوقّع على المصالحة ستكون في أمان
الولايات المتحدة تجري استطلاعا جويا بالقرب من القواعد الروسية في سوريا
إيران تعلن استعدادها للتوسط بين دمشق وأنقرة
«الائتلاف» يستجدي الغرب والمنظمات الأممية لإنقاذ إرهابيي إدلب
الأمم المتحدة: 27 ألف “إرهابي” أجنبي في سورية والعراق
الدفاع الروسية: المسلحون نفذوا أكثر من 25 اعتداء على منطقة “خفض التصعيد” خلال 24 ساعة
وحدات الجيش تنهي عمليات تمشيط مدينة سراقب بالكامل من المفخخات والألغام
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

إسرائيل المحتلة تشن غارات على موقع غربي خان يونس جنوب قطاع غزة

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات جوية على مواقع وأهداف تابعك للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وقال شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك" إن "طيران الاحتلال الإسرائيلي قام بإطلاق صاروخ تجاه هدف قرب الميناء غربي مدينة خان يونس".


وأضاف بالقول إن "طائرات الاحتلال المروحية شنت سلسلة غارات على محيط موقع (التل) والميناء الجديد شمال غرب محافظة خان يونس".


وتأتي الغارات الإسرائيلية بعد عدة ساعات من إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة وسقطت في منطقة مفتوحة داخل الأراضي الإسرائيلية بالقرب من الحدود مع القطاع دون وقوع إصابات أو أضرار.