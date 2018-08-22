إستنفار بمطار حماة العسكري تزامنا مع تعزيزات عسكرية سورية ضخمة
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إستنفار بمطار حماة العسكري تزامنا مع تعزيزات عسكرية سورية ضخمة

قالت مصادر إعلامية محلية إن مطار حماة العسكري شهد صباح امس “الثلاثاء” حالة استنفار ورفع جاهزية من قبل الضباط والعناصر الموجودين فيه.وإن عملية رفع الجاهزية تزامنت مع استقدام العديد من الضباط إلى المطار العسكري، فيما لم يتوصل المصدر إلى السبب خلف الاستنفار ورفع الجاهزية الأخيرين.

بدورها، قالت شبكة “حماة الآن” المختصة بنقل الأخبار من داخل محافظة حماة، إن شهود عيان قالوا لشبكة حماة إن شاحنات محملة باسلحة وراجمات صواريخ وصلت خلال الساعات والأيام القليلة الماضية إلى مدرسة المجنزرات الواقعة بريف حماة الشرقي قادمة من مناطق جنوب سوريا.

وتشهد جبهات ريف حماة الشمالية والشرقية وجبهات أرياف إدلب الشرقي وحلب الجنوبي واللاذقية الشمالي تحشدات كبيرة من قبل الجيش السوري و القوات الحليفة و الرديفة له, تتزامن مع حالة تأهب واستنفار من قبل الميليشيات المسلحة التي رفعت السواتر وحفرت العديد من الخنادق في مناطق التماس مع قوات الجيش السوري.

 

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