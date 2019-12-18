إسبر يطلب من أنقرة توضيح مدى جدية أردوغان بشأن إغلاق القاعدة الأمريكية في تركيا

طالب وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر نظيره التركي خلوصي أكار توضيح مدى جديّة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إمكانية إغلاق قاعدة انجرليك الجوية التي تحوي رؤوساً نووية أمريكية، بحسب ما أكدته بعض وسائل الإعلام.



وقال إسبر للصحفيين الإثنين 16/12/2019 وفق ما نقلت وكالة “رويترز”: “لم أُحط علماً بالأمر من قبل، أول مرة علمت به كان من خلال الصحف، ومن ثم فأنا بحاجة إلى الحديث مع نظيري التركي لفهم ما يقصدونه فعلاً ومدى جديتهم”.



وجاء كلام إٍسبر بعد إعلان الرئيس التركي إمكانية إغلاق القاعدة الموجودة على الأراضي التركية في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بلاده، وكان قد اقترح بوقت سابق على الولايات المتحدة إقامة ما يسمى بـ “المنطقة الآمنة” شمال سورية، اعتماداً على عائدات النفط السوري، وشدد على أن الاتفاق على موارد شرق الفرات لا يمكن أن يتم من دون تركيا، وهو مالم تعلق عليه الولايات المتحدة.



وأعلن أردوغان أن بلاده قد تغلق قاعدتي إنجرليك وكوراجيك العسكريتين، رداً على تهديدات الولايات المتحدة فرض عقوبات، وقرار لمجلس الشيوخ الأمريكي يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن قبل 100 عام.

وكان المتحدث باسم البنتاغون أعلن صباح الإثنين، أن وزارة الدفاع الأمريكية تبذل كل ما بوسعها للحفاظ على العلاقات مع تركيا، في ظل تعمق علاقاتها مع الولايات المتحدة.