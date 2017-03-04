إسبانيا تعيّن وزيرة للجنس لتشجيع الشعب على التكاثر

عيّنتإسبانياوزيرة للجنس للمساعدة في تعزيز معدل المواليد الذي انخفض بشكل كارثي.



ووفقا لاستطلاعات الرأي المحلية فإن الأزواج الشباب يقولون إن التعب بعد العمل الشاق طوال اليوم هو سبب هذا الانخفاض.



ولمواجهة هذا الانحدار السريع في عدد السكان قام البرلمان الإسباني بتكليف الخبيرة الديموغرافية بارييرا بحل المشكلة.



وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصبح معدل الوفيات أكبر من معدل المواليد لأول مرة في العام 2015.



وكشفت الإحصائيات أن الإسبانيات بين سن 18-49 أنجبن ما متوسطه 1.3 طفل في عام 2015 وهو أقل من معدل الاتحاد الأوروبي الذي كان 1.58.



وبينما تشهد العديد من البلدان الأوروبية انخفاضًا في معدلات المواليد تعتبر معدلات إسبانيا هي الأدنى بين معدلات المواليد في الدول المتقدمة.



وسوف يقوم رئيس الوزراء ماريانو راخوي وبارييرا بإعداد وثيقة لاستراتيجية وطنية تهدف إلى معالجة الاختلالات الديموغرافية.

وكالات