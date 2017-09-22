"إس-200" السورية تسقط طائرة إسرائيلية

وقعت سلسلة انفجارات، في الليلة الماضية، في محيط عاصمة دمشق، ومرة أخرى هاجم الجيش الإسرائيلي أهدافا للجيش العربي السوري وحلفائه بالقرب من مطار دمشق الدولي باستخدام طائرة بدون طيار.

وأطلقت الطائرة بدون طيار الإسرائيلية التي دخلت المجال الجوي السوري من لبنان صاروخين انفجرا في الكسوة بالقرب من المطار.