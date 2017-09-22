المعلم: العلاقات السورية اللبنانية ثابتة، سورية ماضية في مكافحة الإرهاب
"إس-200" السورية تسقط طائرة إسرائيلية
الجيش يسيطر على قرى حلبية وزلبية والقصبي في ريف دير الزور الغربي ويقضي على عدد من الإرهابيين بريف حماة الشمالي
استشهاد امرأة وإصابة أربعة أشخاص بينهم طفلة جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقها إرهابيو داعش على سلمية
الدفاع الروسية: تدمير مراكز إسناد ومدرعات ومستودعات أسلحة ونقاط تمركز لإرهابيي جبهة النصرة بريف إدلب
الدفاع الروسية توجه تحذيراً حازماً للقوات الأمريكية في سوريا
موسكو: “قسد” تدخل مناطق “داعش” بريف دير الزور دون قتال, وهجوم “النصرة” في حماة جاء بتحريض من الاستخبارات الأمريكية
الكرملين يحدد رأيه في التصرفات الأمريكية في سوريا
القوات السورية والتركية تتبادلان قصفاً مدفعياً على حدود الاسكندرون
تمهيدا للإنفصال عن الوطن الأم انتخابات كردية تحت غطاء الفدرلة
بوتين إلى تركيا لتحديد مصير إدلب
سفينة الإنزال ” تسيزار كونيكوف” دخلت المتوسط متجهة إلى سوريا
البترودولار في دائرة الهجوم
الدفاع الروسية: مسلحو “قسد” يدخلون تشكيلات "داعش" دون عوائق
الجيش يوسع نطاق سيطرته على الضفة الشرقية لنهر الفرات ويفرض سيطرته على بلدة التبني وقرية البويطية بريف دير الزور الغربي

"إس-200" السورية تسقط طائرة إسرائيلية

وقعت سلسلة انفجارات، في الليلة الماضية، في محيط عاصمة دمشق، ومرة أخرى هاجم الجيش الإسرائيلي أهدافا للجيش العربي السوري وحلفائه بالقرب من مطار دمشق الدولي باستخدام طائرة بدون طيار."إس-200" السورية تسقط طائرة إسرائيلية

وأطلقت الطائرة بدون طيار الإسرائيلية التي دخلت المجال الجوي السوري من لبنان صاروخين انفجرا في الكسوة بالقرب من المطار.

وأطلقت الدفاعات الجوية السورية النار على الطائرة ردا على الهجوم، ووفقا للعسكريين السورين لقد تم إسقاط الطائرة بدون طيار الإسرائيلية 100%، واستخدمت منظومة "إس-200" (أنغار) لهذا الغرض.

ولتأكيد الأخبار نشروا شريط فيديو، يظهر فيه إطلاق صواريخ مضادة للطائرات، ويسمع فيه هتافات الجنود بعد إصابة الهدف.

ولم تعلق سلطات سوريا وإسرائيل على هذا الحادث حتى الآن.

 

المصدر: وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.