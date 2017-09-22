"إس-200" السورية تسقط طائرة إسرائيلية
وقعت سلسلة انفجارات، في الليلة الماضية، في محيط عاصمة دمشق، ومرة أخرى هاجم الجيش الإسرائيلي أهدافا للجيش العربي السوري وحلفائه بالقرب من مطار دمشق الدولي باستخدام طائرة بدون طيار.
وأطلقت الطائرة بدون طيار الإسرائيلية التي دخلت المجال الجوي السوري من لبنان صاروخين انفجرا في الكسوة بالقرب من المطار.
وأطلقت الدفاعات الجوية السورية النار على الطائرة ردا على الهجوم، ووفقا للعسكريين السورين لقد تم إسقاط الطائرة بدون طيار الإسرائيلية 100%، واستخدمت منظومة "إس-200" (أنغار) لهذا الغرض.
ولتأكيد الأخبار نشروا شريط فيديو، يظهر فيه إطلاق صواريخ مضادة للطائرات، ويسمع فيه هتافات الجنود بعد إصابة الهدف.
ولم تعلق سلطات سوريا وإسرائيل على هذا الحادث حتى الآن.
المصدر: وكالات
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