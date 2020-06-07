إزالة اللوحات الإعلانية عن أعمدة الإنارة بدمشق

تعمل ورشات مديرية دوائر الخدمات في محافظة دمشق على استكمال حملتها لإزالة التعديات على أعمدة الإنارة والكهرباء ضمن المدينة.

ونشرت محافظة دمشق عبر صفحتها على فيسبوك أنه تمت إزالة 6 لوحات إعلانية مخالفة مركبة على أعمدة الإنارة في المزة شارع عمر الخيام، و4 لوحات من المزة فيلات غربية، و8 لوحات من شارع المسعودي وشارع عبدالـله بن مسعود في المزة أيضاً.

ويأتي ذلك وفقاً للقرار رقم 39/ م.د تاريخ 19/9/2019 المتضمن منع وضع اللوحات الإعلانية الخاصة على أعمدة الإنارة مع فرض الغرامات المحققة للمتعدي على هذه الأعمدة.