إزالة الأنقاض في حرستا متواصلة والطريق الرئيسي في الخدمة خلال 10 أيام

تواصل الورشات الفنية لمحافظة ريف دمشق بالتعاون مع الشركة العامة للطرق والجسور أعمال إزالة الأنقاض والردميات وفتح الشوارع الرئيسية والفرعية في مدينة حرستا بهدف إعادة الأهالي إلى منازلهم بعد أن حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.



و أكد رئيس مجلس مدينة حرستا عدنان وزة أنه منذ تحرير المدينة تم التعاقد مع الشركة العامة للطرق والجسور لفتح الطرقات والمحاور الرئيسية وإزالة الأبنية الآيلة للسقوط والتي تشكل خطرا على السلامة العامة وإخراج الأنقاض وإزالة السواتر الترابية من الطريق الرئيسي للمدينة وتجميعها في مكب مؤقت.



ودعا وزة الأهالي إلى الابلاغ عن الأبنية الآيلة للسقوط والتي تهدد السلامة العامة وتقديم تصريح خطي إلى مجلس المدينة بالسماح بإزالتها مشيرا إلى أن المحافظة والبلدية ستعملان على إزالة هذه الأبنية بشكل مجاني.

وحول الخدمات المقدمة في المدينة والمؤسسات التي عادت إلى العمل بين وزة أنه تم فتح المخفر وتأمين سيارة إسعاف متنقلة يوميا كما يعمل مجلس المدينة على ترحيل القمامة بشكل يومي وتأهيل الحدائق لافتا إلى أن الشركة العامة للاتصالات تعمل حاليا على تجهيز مركز هاتف حرستا الآلي إضافة إلى افتتاح مكتب لتسجيل الأضرار الناتجة عن الأعمال الإرهابية في المدينة قبل تحريرها.

وذكر وزة أن المؤسسة العامة لمياه الشرب قامت بتنفيذ مشروع إصلاح خط السيرونيكس وتوصيله إلى المدينة ومنها إلى المنازل خلال أيام قليلة فيما تم رصد مبلغ نحو 14 مليارا و754 مليون ليرة سورية لإعادة تأهيل الكهرباء في المدينة التي يبلغ عدد قاطنيها حاليا نحو 14 الفا.

من جهته بين المهندس مهند اليوسف من الشركة العامة للطرق والجسور أن الشركة تعمل على إزالة الأنقاض وإعادة تدويرها حيث تتم إزالة المباني الآيلة للسقوط من خلال “الباغر القاضم” وترحيلها إلى مكب الأنقاض لتعمل الكسارات على فرزها لمواد بيتونية وحديد لاستخدامها مرة اخرى وذلك بالتنسيق مع بلدية حرستا ومديرية الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق موضحا أنه “تم انجاز اكثر من نصف العقد الذي يشمل إزالة الأنقاض على طريق حرستا الرئيسي على أن ينتهي بشكل كامل خلال مدة أقصاها 10 أيام”.

بدوره أكد مدير ناحية حرستا النقيب سامر سلامي أن الناحية تقوم بجميع المهام الموكلة إليها من حماية ممتلكات وتسيير دوريات واستقبال الشكاوى وتعمل على تنظيم الضبوط اللازمة بخصوص الأضرار من تشققات في الأبنية وأضرار السيارات مبينا أنه بعد تنظيم الضبط يأخذ المواطن صورة عنه لتقديمه الى مجلس البلدية ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وحول آلية سير الإجراءات العملية للكشف عن الأضرار أوضح أحمد التلي الموظف في مجلس مدينة حرستا أنه يتم أخذ الأوراق الثبوتية للمواطنين القاطنين في المدينة والموجودين خارجها مع ضبط الشرطة ثم تكتب المعلومات وترفق بسجل وتتم أرشفتها ضمن رقم خاص بالاضبارة ليتم من خلاله ابلاغ المواطنين عبر صفحة مدينة حرستا على الانترنت بموعد كشف لجنة المحافظة.

ودعا الشيخ عبد اللطيف شاكر من أهالي حرستا عضو في لجنة المصالحة إلى تسهيل عودة الأهالي وتسريع الخدمات في الأحياء المؤهلة من “صرف صحي وماء” وتفعيل خط مواصلات بين حرستا ودمشق مشيرا إلى تشكيل لجان أحياء بإشراف البلدية ووضع خطة لتنظيف وإزالة الردميات كما سيتم فحص الصرف الصحي وإحصاء المنازل الصالحة للسكن وبناء على ذلك سيرفع كتاب إلى المحافظة لتسهيل عودة الأهالي.



سانا



