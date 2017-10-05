إرهابيو “داعش” يفرون من سوريا إلى تلك الدولة
أكد رئيس مركز محاربة الإرهاب، التابع لرابطة الدول المستقلة، الفريق أول أندريه نوفيكوف، اليوم الخميس 5 تشرين الأول، أن 90% من الأراضي السورية تحررت من الإرهاب.
وقال نوفيكوف: “إنه وفقاً لتقييمات العسكريين، فاليوم تم تحرير 90% من أراضي الجمهورية العربية السورية من التنظيمات الإرهابية”، ووصف الأمر بأنه نتيجة إيجابية ومهمة في الحرب على الإرهاب.
وكشف نوفيكوف أيضاً عن الوجهة التي يهرب إليها إرهابيو تنظيم “داعش”، بعدما فقدوا السيطرة على معظم مناطق نفوذهم في سوريا.
وقال رئيس مركز محاربة الإرهاب: “إرهابيو داعش يفرون من سوريا حالياً، وينتقلون بشكل جماعي إلى إقليم وزيرستان في باكستان”.
وأضاف:” منذ خريف 2016، نلاحظ انتقال عدد كبير من مسلحي داعش من سوريا والعراق إلى وزيرستان، ومن ثم يتم توزيعهم إلى مناطق أخرى”.
وتابع: “بمعنى آخر، المهام العسكرية — السياسية التي تحدث في سوريا تخفض عدد المتطرفين المسلحين، لكن من ناحية أخرى ترغم داعش على تغيير ليس التكتيك فحسب، بل وجغرافية نشاطهم المستقبلي”.
وأشار نوفيكوف إلى أن مهمة “داعش” الاستراتيجية في أفغانستان حالياً، هي توسيع وجوده قرب حدود آسيا الوسطى والصين.
وقال نوفيكوف: “حسب نشاط داعش في أفغانستان يمكن أن نرجح أن مهمته الاستراتيجية على المدى المتوسط تتثمل في توسيع وجوده شمال البلاد مع إمكانية الوصول إلى مناطق بالقرب من حدود دول آسيا الوسطى ومنطقة سنجان ذاتية الحكم الصينية”.
وتحدث كذلك عن النقاط الرئيسية التي يختارها إرهابيو داعش للعودة إلى ديارهم، والتي أشار إلى أنها تتركز في مطارات تركيا ودول البلقان وأوروبا الشرقية، إضافة إلى سويسرا.
وقال نوفيكوف: “معظم الإرهابيون يعودون إلى بلادهم ما انطلاقاً أو عبر دول أخرى. وهذا يعني استعمال رحلات عبر تركيا ومطارات رابطة الدول المستقلة، والدراسات تشير إلى أن خط البلقان عليه الطلب”.
المصدر: سبوتنيك
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