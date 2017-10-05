إرهابيو “داعش” يفرون من سوريا إلى تلك الدولة

أكد رئيس مركز محاربة الإرهاب، التابع لرابطة الدول المستقلة، الفريق أول أندريه نوفيكوف، اليوم الخميس 5 تشرين الأول، أن 90% من الأراضي السورية تحررت من الإرهاب.

وقال نوفيكوف: “إنه وفقاً لتقييمات العسكريين، فاليوم تم تحرير 90% من أراضي الجمهورية العربية السورية من التنظيمات الإرهابية”، ووصف الأمر بأنه نتيجة إيجابية ومهمة في الحرب على الإرهاب.