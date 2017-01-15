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إرهابيو “داعش” يضرمون النيران في 60 منزلاً شرق أفغانستان

أضرم إرهابيون من تنظيم “داعش” النار في 60 منزلاً سكنياً في منطقة كوت بمقاطعة نانغرهار شرقي أفغانستان.

ونقلت وكالة شينخوا عن عطا الله خوجياني المتحدث باسم حكومة المقاطعة قوله “اقتحمت مجموعة من المسلحين بعض المناطق في كوت الليلة الماضية وأشعلوا النيران في 60 منزلاً سكنياً” مضيفاً أنه “لا توجد تقارير عن وجود خسائر في الأرواح”.

وينتشر مسلحون موالون لتنظيم “داعش” الإرهابي في أجزاء من مدينة جلال أباد عاصمة مقاطعة نانغرهار شرقي كابول منذ عامين.

وكالات

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