إرهابيو “داعش” يستهدفون بقذائف صاروخية معملي غاز إيبلا وجنوب المنطقة الوسطى بريف حمص

استهدف إرهابيو تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية بعدد من القذائف الصاروخية معملي غاز إيبلا وجنوب المنطقة الوسطى في منطقة الفرقلس بريف حمص الشرقي.



واستهدف إرهابيو “داعش” المنتشرين في جبال التدمرية وجبال الشومرية معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى بقذيفة صاروخية سقطت على الخط الرئيسي.



وأدى الاعتداء الإرهابي إلى إصابة عاملة بجروح وخروج المعمل عن الخدمة.



كما استهدف “إرهابيي التنظيم التكفيري بعدد من القذائف الصاروخية معمل غاز إيبلا ما أدى إلى الحاق أضرار مادية بمعدات وتجهيزات المعمل”.

سانا