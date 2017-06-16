إرهابيو “داعش” يحتجزون أكثر من 100 ألف مدني كدروع بشرية في الموصل

حذرت الأمم المتحدة اليوم من احتجاز تنظيم “داعش” الإرهابي لأكثر من مئة ألف مدني عراقي وسط مدينة الموصل كدروع بشرية.



وتشهد محافظة نينوى منذ الـ17 من تشرين الأول الماضي عمليات عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل من تنظيم “داعش” الإرهابي وقد تمكنت القوات العراقية من تحرير الساحل الايسر للمدينة بالكامل وتقترب حاليا من اعلان تحرير الساحل الأيمن.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ممثل مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة للاجئين العراقيين برونو جدو قوله خلال مؤتمر صحفي في جنيف.. إن “أكثر من 100 الف مدني ربما ما زالوا محتجزين في المدينة القديمة واغلبهم بمثابة دروع بشرية”.



وتؤكد تقارير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ارتكاب تنظيم “داعش” الإرهابي عشرات الجرائم وعمليات القتل في مدينة الموصل واستخدامه المدنيين هناك كدروع بشرية.

وكالات