مباحثات سورية-أردنية لإعادة فتح معبر نصيب الحدودي
تدمير مستودع ذخيرة وتحصينات ل “داعش” والقضاء على العديد من إرهابييه بدير الزور ومحيطها
ترجيح مقتل الإرهابي البغدادي وتحالف “واشنطن” يستثني مواقع “جبهة النصرة” من هجماته
طيران “التحالف الأمريكي” تقصف منزل مدرب كرة الريشة اسماعيل الخليف وعائلته بالرقة
موقع أمريكي: لماذا تمنع أمريكا الجيش السوري من الوصول إلى التنف
محادثات لبحث مناطق «تخفيف التصعيد» في موسكو
إلقاء القبض على قاتل الطفل أحمد جاويش
الجيش يوسّع سيطرته جنوب الطبقة
الجيش اللبناني: إلقاءالقبض على تسعة أشخاص يتبعون لتنظيم “داعش”
تسريح 1500 جندي إسرائيلي جراء انتشار مرض جلدي غامض
صحف إسرائيلية: اتصالات لتسيير رحلات جوية من إسرائيل إلى السعودية
دي ميستورا: محادثات جنيف قد تجري في تموز المقبل
اجتماع لكبار المانحين في الدوحة وبن جاسم يقر بأنه أخطأ بدعمه للإرهاب في سورية
البرلمان المصري يتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير
الجيش يواصل ربط المحاور... ويتحضّر للسخنة

إرهابيو “داعش” يحتجزون أكثر من 100 ألف مدني كدروع بشرية في الموصل

حذرت الأمم المتحدة اليوم من احتجاز تنظيم “داعش” الإرهابي لأكثر من مئة ألف مدني عراقي وسط مدينة الموصل كدروع بشرية.

وتشهد محافظة نينوى منذ الـ17 من تشرين الأول الماضي عمليات عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل من تنظيم “داعش” الإرهابي وقد تمكنت القوات العراقية من تحرير الساحل الايسر للمدينة بالكامل وتقترب حاليا من اعلان تحرير الساحل الأيمن.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ممثل مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة للاجئين العراقيين برونو جدو قوله خلال مؤتمر صحفي في جنيف.. إن “أكثر من 100 الف مدني ربما ما زالوا محتجزين في المدينة القديمة واغلبهم بمثابة دروع بشرية”.

وتؤكد تقارير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ارتكاب تنظيم “داعش” الإرهابي عشرات الجرائم وعمليات القتل في مدينة الموصل واستخدامه المدنيين هناك كدروع بشرية.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.