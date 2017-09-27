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إرهابيو “جيش الإسلام” يخرقون وقف اطلاق النار في الغوطة الشرقية

قامت ميليشيا “جيش الاسلام ” بخرق الهدنة المعلنة لمنطقة “خفض التصعيد” في مدينة دوما مجدداً وأقدمت على استهداف الأبنية السكنية في ضاحية الاسد ومخيم الوفدين بقذائف الهاون مخلفةً اصابات في صفوف المدنيين إضافة لأضرار مادية كبيرة.“جيش الإسلام” يخرق وقف اطلاق النار في الغوطة الشرقية

شارك الطيران الحربي بعد غياب تجاوز عدة اشهر عن سماء مدينة دوما لينفذ عدة استهدافات على مرابط الهاون التابعة للميليشيا محققاً اصابات مباشرة في صفوف المسلحين رداً على خرق الهدنة.

كما أكد مصدرإعلامي في الغوطة الشرقية استهداف الجيش السوري المكثف لمواقع ونقاط ميليشيا “جيش الاسلام ” بالرشاشات المتوسطة بمساندة سلاح الدبابات محققاً اصابات مباشرة في صفوف المسلحين.

وفي سياق متصل واصل الجيش العربي السوري عملياته العسكرية شرق العاصمة دمشق محققاً تقدم على جبهة جوبر بالسيطرة على عدة كتل من الابنية وسط معارك عنيفة مع تنظيم جبهة النصرة وميليشيا “فيلق الرحمن” وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المسلحين .

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