إرهابيو “جيش الإسلام” يخرقون وقف اطلاق النار في الغوطة الشرقية

قامت ميليشيا “جيش الاسلام ” بخرق الهدنة المعلنة لمنطقة “خفض التصعيد” في مدينة دوما مجدداً وأقدمت على استهداف الأبنية السكنية في ضاحية الاسد ومخيم الوفدين بقذائف الهاون مخلفةً اصابات في صفوف المدنيين إضافة لأضرار مادية كبيرة.

شارك الطيران الحربي بعد غياب تجاوز عدة اشهر عن سماء مدينة دوما لينفذ عدة استهدافات على مرابط الهاون التابعة للميليشيا محققاً اصابات مباشرة في صفوف المسلحين رداً على خرق الهدنة.