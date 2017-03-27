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إرهابيو “جبهة النصرة” يعتدون بالقذائف على حي السحاري واندلاع حريق في أحد المنازل وأضرار مادية بالممتلكات

استهدفت المجموعات الارهابية التابعة لتنظيم جبهة النصرة بالقذائف حي السحاري في مدينة درعا ما ادى إلى أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

وأطلق إرهابيين ينتشرون في منطقة درعا البلد قذائف صاروخية على منازل المواطنين في حي السحاري ما ادى إلى وقوع اضرار مادية في الممتلكات واندلاع حريق في احد المنازل.

واعتدت المجموعات الإرهابية المنتشرة في منطقة درعا البلد أمس الأول بقذائف صاروخية على حي السحاري السكني ما تسبب باندلاع حرائق في عدد من منازل المواطنين.

وتنتشر في منطقة درعا البلد تنظيمات ارهابية تكفيرية تعتدي على الأهالي وتتخذ منهم دروعا بشرية وفي مقدمتها تنظيم جبهة النصرة المرتبط بالعدو الإسرائيلي.

سانا

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