إرهابيو فيلق الرحمن في عين ترما يلفقون تهمة استخدام الكيماوي من قبل الجيش السوري
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إرهابيو فيلق الرحمن في عين ترما يلفقون تهمة استخدام الكيماوي من قبل الجيش السوري

مصدر عسكري:  تتناقل بعض مواقع الإنترنت التابعة للمجموعات الإرهابية أنباء كاذبة وعارية عن الصحة عن استعمال الجيش العربي السوري لغاز الكلور ضد إرهابيي ما يسمى بفيلق الرحمن في عين ترما.
إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تنفي كل هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، تشدد أنها لم تستخدم أي أسلحة كيميائية في السابق ولن تستخدمها في أي وقت لأنها لم تعد تمتلكها أصلاً، وتؤكد أن هذه الأكاذيب والروايات الملفقة أصبحت مكشوفة للقاصي والداني ولم تعد تنطلي على أحد، وتقوم بفبركتها هذه المجموعات الإرهابية لتبرير هزائمها وخسائرها الكبيرة التي تمنى بها كلما تقدم الجيش العربي السوري في إحدى المناطق.

 

سونا محمد

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