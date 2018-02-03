إرهابيو (جبهة النصرة) يعتدون بقذيفة صاروخية على مبنى البريد في حي السليمانية بحلب

وأفاد مراسل سانا بحلب بأن إرهابيين يتحصنون على الأطراف الغربية لمدينة حلب استهدفوا بقذيفة صاروخية حي السليمانية سقطت على مبنى البريد بالحي ما تسبب بأضرار مادية في المبنى.

وأفاد مراسل سانا بحلب بأن إرهابيين يتحصنون على الأطراف الغربية لمدينة حلب استهدفوا بقذيفة صاروخية حي السليمانية سقطت على مبنى البريد بالحي ما تسبب بأضرار مادية في المبنى.