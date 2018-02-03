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إرهابيو (جبهة النصرة) يعتدون بقذيفة صاروخية على مبنى البريد في حي السليمانية بحلب

استهدف إرهابيو تنظيم جبهة النصرة بقذيفة صاروخية حي السليمانية بمدينة حلب.

وأفاد مراسل سانا بحلب بأن إرهابيين يتحصنون على الأطراف الغربية لمدينة حلب استهدفوا بقذيفة صاروخية حي السليمانية سقطت على مبنى البريد بالحي ما تسبب بأضرار مادية في المبنى.

واعتدت التنظيمات الارهابية بالقذائف في الـ 16 من الشهر الماضي على روضة “براعم الطفولة” في شارع النيل بمدينة حلب ما أدى إلى استشهاد طفل يبلغ من العمر عامين وسائق واصابة ثلاث معلمات بجروح إصابة إحداهن خطيرة.

واستهدفت التنظيمات الإرهابية على مدى الأشهر الماضية مدينة حلب بالقذائف عشرات المرات في محاولة يائسة للتأثير في الحياة الطبيعية الاعتيادية التي تعم في المدينة بعد إعادة الأمن والاستقرار إليها.

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