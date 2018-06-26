إرهابيو النصرة يشعلون النيران بالبساتين الزراعية في قرية حضر بريف القنيطرة

جددت المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم جبهة النصرة والمنتشرة في إحراج جباتا الخشب بريف القنيطرة إضرام الحرائق بعشرات الدونمات المزروعة بالأشجار في قرية حضر بريف القنيطرة الشمالي.

وقامت المجموعات الإرهابية عصر اليوم بإضرام النيران في الأراضي الزراعية المزروعة بالأشجار المثمرة من تفاح وكرز وتين في موقع كروم الحمرية والكشة الى الجنوب من قرية حضر بالريف الشمالي.

لا تزال النيران مشتعلة وتسببت بوقوع أضرار كبيرة في أراضي المزارعين والأشجار المثمرة والتي يزيد عمرها على عشرين عاما.

وتفتعل المجموعات الإرهابية بريف القنيطرة الحرائق في مثل هذه الأوقات مستغلة الرياح الغربية للتغطية على سرقاتها ونهبها أرزاق الفلاحين من الكرز والتفاح حيث تعمد إلى بيعها في المناطق التي تنتشر فيها بالقطاعين الأوسط والجنوبي من المحافظة.

يذكر أن موقع كروم الحمرية يضم أكثر من 1000 دونم مزروعة بأشجار التفاح والتين والكرز وتسيطر عليها المجموعات الإرهابية المسلحة منذ أكثر منثلاث سنوات.

ويعد هذا الحريق الرابع من نوعه خلال أقل من أسبوعين حيث كانت المجموعات الإرهابية أضرمت النيران الأسبوع الفائت بعشرات الدونمات المزروعة بالأشجار في موقع كروم الحمرية بريف القنيطرة الشمالي.

سانا