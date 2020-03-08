إرهابيو أردوغان يخرقون اتفاق وقف الأعمال القتالية 19مرة

واصلت المجموعات الإرهابية المدعومة من نظام رجب طيب أردوغان خرق اتفاق وقف الأعمال القتالية الذى وقع أمس الأول مرتكبة 19 خرقا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية واستهدفت بالقذائف قريتى حزارين والدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي.



أعلن رئيس مركز التنسيق الروسي في سورية التابع لوزارة الدفاع الروسية اللواء البحري أوليغ جورافليوف في بيان اليوم نقلته وكالة أنباء سبوتنيك أنه تم رصد 19 انتهاكاً لاتفاق وقف الأعمال القتالية من قبل المجموعات الإرهابية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .



وذكر مراسل سانا في إدلب أن المجموعات الإرهابية المدعومة من قوات النظام التركي أطلقت ظهر اليوم 4 قذائف على قريتى حزارين والدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبى ما تسبب بوقوع أضرار مادية مشيرا إلى أن وحدات الجيش العاملة على محور سفوهن-حزارين ردت برمايات من الأسلحة المناسبة على مصدر إطلاق القذائف.



وتعاملت أمس الدفاعات الجوية مع طائرتين مسيرتين قادمتين من مواقع انتشار الإرهابيين في إدلب باتجاه مطار حميميم وتمكنت من تدميرهما في محيط مدينة جبلة.



وكان مركز التنسيق الروسي أكد أمس أن الإرهابيين خرقوا اتفاق وقف الأعمال القتالية 6 مرات عبر الاعتداء على كفر حلال وخربة جزراية بمحافظة حلب ومواقع الجيش السوري في منطقة كبانى وعكو بمحافظة اللاذقية.



وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمس الأول التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية في إدلب عند الوضع الراهن مشيرا إلى أن الاتفاق يؤكد الالتزام بوحدة سورية وسيادتها والاستمرار بمكافحة الإرهاب فيها.



وكالات