إرهابيو أردوغان يبيعون منازل المهجّرين الأكراد في عفرين!

في دلالة واضحة على مضيه قدماً في مشروعه الرامي إلى إحداث تغيير ديموغرافي في طبيعة المناطق التي يحتلها في شمال وشمال غرب البلاد، منح نظام رجب طيب أردوغان مرتزقته من الإرهابيين الضوء الأخضر لبيع أملاك المواطنين الأكراد المهجرين من منطقة عفرين المحتلة بريف حلب، بأسعار زهيدة.



وتحدثت مصادر إعلامية معارضة عن مواصلة ما يسمى «الجيش الوطني» الموالي للاحتلال التركي، انتهاكاته بحق المواطنين من أبناء منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.



ولفتت المصادر إلى الأوضاع المأساوية التي تعاني منها مدينة عفرين نتيجة الممارسات والانتهاكات التي تنفذها مرتزقة أردوغان بحق ما تبقى من المواطنين الأكراد بعد تهجير أغلبيتهم من منازلهم.



وكشفت عن أن التطورات الأخيرة دفعت حكومة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان إلى منح الضوء الأخضر لتلك المرتزقة لبيع أملاك الأكراد بأسعار رمزية.وأوضحت أن ميليشيا «الجيش الوطني»، تعمل على بيع منازل المهجرين الأكراد ممن أجبرهم العدوان العسكري التركي على الخروج من مناطقهم، وان عملية البيع تتم مقابل أسعار تتراوح ما بين 3 إلى 5 آلاف دولار أميركي للمنازل المكونة من طابقين.



ولفتت المصادر إلى أن الميليشيا تعيث فساداً في عفرين، وبدأت مؤخراً ببيع المنازل والمحلات التجارية أو تأجيرها واعتبارها ملكاً خاصاً لها، مشيرة إلى أن الوضع في المدينة بدا وكأن قوات الاحتلال التركي منحت مرتزقتها الحرية للتصرف كما تشاء.



وعلاوة على ذلك، ذكرت المصادر، أنه يتم أيضاً ترهيب الأكراد من قبل تلك الميليشيا في إطار السياسة الممنهجة التي تتبعها الأخيرة والاحتلال التركي لتهجير من تبقى من أهالي عفرين، حيث يخشى المواطنون في المنطقة الخروج من منازلهم وخصوصاً في المساء، خوفاً من التعرض للاختطاف أو الاعتقال بذرائع مختلفة».