إرهابيان انتحاريان يفجران نفسيهما بحزامين ناسفين على الكورنيش البحري بطرطوس

فجر إرهابيان انتحاريان نفسيهما بحزامين ناسفين بعد منتصف الليلة الماضية على الكورنيش البحري بمدينة طرطوس.



وكانت دورية أمنية في طرطوس قد أوقفت شخصين اشتبهت فيهما قبل أن يقوما بتفجير نفسيهما بحزامين ناسفين على الكورنيش البحري ما أدى إلى استشهاد اثنين من عناصر الدورية.



وتعمل الجهات المختصة حاليا على التحقيق في الموضوع للكشف عن الجناة الذين خططوا لهذا الاعتداء الإرهابي.



إلى ذلك قام محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى بتفقد مكان الاعتداء الإرهابي حيث أكد أن يقظة الجهات المختصة ومتابعتها الدائمة حالت دون وصول الإرهابيين الانتحاريين إلى أماكن مزدحمة وبالتالي إنقاذ أرواح المدنيين.

سانا