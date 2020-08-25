إرهابي سوري يفجر نفسه بعد مداهمة على خلفية جريمة “كفتون” في لبنان

فجر إرهابي سوري نفسه، خلال مداهمة أمنية لغرفة يتواجد بداخلها في مدينة عكار شمال لبنان.



وقالت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية إن “قوى الأمن داهمت الغرفة في منطقة العامرية بعكار، حيث كان يتواجد فيها السوري (يوسف – خ) البالغ من العمر 40 عاماَ”.



وأوضحت أن “يوسف” “واجه قوات الأمن عقب محاصرته، ما اضطرها إلى التعامل معه بإطلاق النار، فقام بتفجير نفسه”.



واعتقلت السلطات اللبنانية عدداً من الأشخاص الذين يمتون بصلة بالشخص المطلوب، بعد مداهمة منازلهم في منطقة يسكنها لاجئون سوريون في عكار، على خلفية جريمة “كفتون”.



يشار إلى أن عملية المداهمة جاءت على خلفية حادثة إطلاق النار التي وقعت في بلدة “كفتون” بشمال لبنان والتي شارك فيها الشخص المداهم، وأدت إلى مقتل 3 أشخاص في 22 آب الجاري، على يد مجهولين كانوا بداخل سيارة تمر في البلدة.