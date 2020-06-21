إرسال 5 أطنان أدوية إلى حماة لسدّ النقص

صرّح مدير الشركة الطبية العربية لصناعة الأدوية «تاميكو»، فداء العلي، بأنه تم صباح اليوم إرسال شحنة جديدة من الأدوية إلى محافظة حماة، تضم 5 أطنان، من مختلف الأصناف التي تنتجها الشركة، وذلك لسدّ نقص الأدوية في المحافظة.



وأكد أن البيع سيتم بالأسعار النظامية المعتمدة من الشركة، وهي أقل من أسعار مثيلاتها في شركات القطاع الخاص.



وأشار إلى أنه من المقرر تسليم الشحنات لنقابة الصيادلة في المحافظة، ليصار إلى توزيعها لاحقاً على الصيدليات، ويتم التحضير لإرسال شحنات مماثلة إلى المحافظات، تشمل مختلف الأصناف الدوائية.



وأكد العلي أن هناك شحنة بالكمية نفسها ستكون صباح الأربعاء القادم في محافظة السويداء، ومن ثم إلى حمص واللاذقية، لتأمين حاجة المواطن من الدواء.



ونوّه بأن الشركة تعمل بطاقة إنتاجية جيدة، والإنتاج مستمر، والمواد متوافرة، ولديها المخزون الذي يغطي حاجة السوق المحلية.







الوطن