إرسال دعوات إلى الحكومة السورية و”المعارضة” والدول الضامنة لحضور اجتماع أستانا المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أمس أنه تم توجيه دعوات إلى الحكومة السورية و”المعارضة” والدول الضامنة والمراقبين لحضور اجتماع أستانا حول سورية المقرر في الـ 4 والـ 5 من تموز المقبل.



ونقلت وكالة تاس الروسية عن النائب الأول لوزير الخارجية الكازاخستاني مختار تليوبردي قوله للصحفيين: إنه “يمكن القول أن ممثلين رفيعي المستوى في وزارات خارجية روسيا وايران وتركيا وهي الدول الضامنة لوقف الأعمال القتالية في سورية سيشاركون في الاجتماع”.



وأضاف: إن “الدعوات أرسلت إلى الحكومة السورية والمعارضة ونحن بانتظار ردهم”.



وكانت وزارة الخارجية الكازاخية أعلنت امس أن اجتماع أستانا حول الأزمة في سورية سيعقد في الرابع والخامس من تموز القادم.



واستضافت العاصمة الكازاخستانية أستانا أربعة اجتماعات حول الأزمة في سورية أكدت في مجملها الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وتثبيت وقف الأعمال القتالية بينما تم فى الاجتماع الاخير الذى عقد مطلع الشهر الماضي توقيع المذكرة الروسية لإنشاء مناطق لتخفيف التوتر في سورية.

وكالات