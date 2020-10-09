إرتفاع تكاليف معيشة الأسرة السورية 85% إلى 660 ألف ل.س حتى أيلول 2020

ارتفعت التكاليف المعيشة للأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص بنسبة 85% لتبلغ نحو 660 ألف ليرة سورية في نهاية شهر أيلول 2020، وذلك مقارنة عم كانت عليها بنفس الفترة من العام الماضي.



حيث إن التكاليف مكونة من سلة لـ8 حاجات أساسية وفق مكونات الاستهلاك المعتمدة في المكتب المركزي للإحصاء مأخوذة على أساس الأسعار الأدنى في دمشق. أما خلال الأشهر الثلاثة الماضية فإن أسعار الغذائيات انخفضت قليلاً، بينما ارتفعت أسعار النقل ما انعكس انخفاضاً نسبياً في تكاليف المعيشة بمقدار 5000 ليرة شهرياً، ونسبة لا تذكر.



311500 ليرة الغذاء والمشروبات الأساسية



تكاليف الضرورات الغذائية على أساس وسطي حريرات للفرد 2400 يومياً، يتطلب عملياً 275 ألف ليرة للأسرة، وبإضافة الزيوت والمشروبات الأساسية تصل التكلفة إلى 311 ألفاً. تمّ رفع أسعار الخبز في السلة، وكذلك ارتفعت أسعار البيض، ولكن بالعموم انخفضت أسعار الغذائيات قياساً بشهر حزيران بنسبة قليلة مع انخفاض أسعار بعض السلع المستوردة.



130000 ليرة للسكن



ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 25% للإيجارات خلال الأشهر الستة الماضية، من وسطي 90 ألف إلى 125 ألف ليرة للشقة أقل من 100 متر بين دمشق وضواحيها ومراكز الريف. أما تكاليف الصيانة والتدفئة فتقارب وسطياً 65 موزعة على أشهر السنة.



36900 ليرة الأثاث المنزلي



تحتسب هذه التكاليف على أساس شراء الأسرة لأثاثها المنزلي وكهربائيات أساسية في مثل هذا الوقت وتوزيعها على عشر سنوات، لتكون تكلفة أساسيات الأثاث شهرياً 5600 ليرة بأسعار سوق المستعمل حصراً. أما الكهربائيات فتصل إلى 20 ألف ليرة شهرياً: لبراد وغسالة وفرن غاز وموبايلين وتلفزيون بعضها مستعمل وبعضها بسعر الجديد وكلفة 2,4 مليون موزعة على عشر سنوات. تضاف إليها تكاليف أدوات المطبخ موزعة على خمس سنوات وللأساسيات فقط وتقارب 1400 ليرة شهرياً.



أما الحمل الكبير الثاني بعد الكهربائيات فهو مستلزمات التنظيف، والتي تقارب 9900 ليرة شهرياً بين سائل الجلي والغسيل ومعجون الأسنان والمحارم بأنواعها والكلور والصابون فقط.



33500 ليرة الصحة



ارتفعت تكاليف الصحة بمعدلات قياسية، الأدوية والمعاينة والتحاليل والصور وكل هذا خلال الأشهر التسعة من العام الحالي. تحتسب تكاليف الصحة على أساس معاينة طبيب بمعدل مرتين سنوياً لكل فرد، وتكاليف تحليل وصورة أشعة بسيطة مرة سنوياً لفردين في الأسرة فقط. كما تحتسب تكاليف مريض مزمن واحد فقط بالضغط والسكري وتكلفة أدويته الشهرية الأساسية تقارب 16 ألف ليرة. وأخيراً، يتم احتساب تكاليف الطوارئ الصحية بكلفة عملية ولادة قيصرية من وسطي سعر المشافي الحكومية والخاصة، توزع على عامين وتعود شهرياً على الأسرة بتكلفة 10 آلاف ليرة شهرياً. 32600 ليرة النقل



تحسب تكاليف النقل على أساس انتقال 3 أفراد يومياً لمدة 5 أيام في الأسبوع، بمعدل أجرة سرفيس 100 ليرة والحاجة إلى أربع مرات ركوب للشخص يومياً. وهذه كلفتها الشهرية 24 ألف ليرة، مع احتساب هامش لتكاسي الطوارئ بمعدل 6000 ليرة شهرياً، واحتساب السفر إلى المحافظات بمعدل مرة كل 3 أشهر لفرد واحد من الأسرة وأجرة 4000 ليرة شهرياً. لقد ارتفعت تكاليف النقل بين شهري حزيران وأيلول بنسبة 100% تقريباً.

30000 ليرة التعليم



تحتسب تكاليف التعليم على أساس طفيلن في المرحلة بين الابتدائية وحتى الثانوية، بين تكاليف مستلزمات افتتاح العام الدراسي بالحدود الدنيا: الحقائب المدرسة موزعة على سنتين وتعود شهرياً بـ 1500 ليرة، الدفاتر والقرطاسية والمستلزمات اليومية وبدلات الكتب 5000 ليرة شهرياً، البدلة لطفلين بنطال وقميص فقط موزعة على عامين: 1600 ليرة شهرياً.



والحمل الأكبر على الدروس الخصوصية بكلفة وسطية شهرياً 22 ألف ليرة، فيما إذا كانت درساً أسبوعياً لطالب مرحلة انتقالية، ودرسين أسبوعياً لطالب شهادة، وكلفة دورة قبل الامتحان فقط.



23000 ليرة الملابس



ارتفعت أسعار الملابس في السوق السورية بمعدلات كبيرة، ولكن الحسبة هنا قامت على أساس التقشف في تكاليف الملابس للأسرة، وأخذ أسعار وسطية بين المستعمل والجديد. ومع هذا فإن التكلفة الوسطية لملابس أسرة شهرياً تقارب 23 ألف ليرة. موزعة على جواكي شتوية بسعر المستعمل لكل فرد واستخدامها موزع على ثلاث سنوات، وعلى أساس بنطالين لكل فرد سنوياً، وكنزتين بين الصيفي والشتوي لكل فرد، وحذاء لكل فرد سنوياً مع إضافة حذاء نسائي صيفي وحذاء رياضة أطفال، وجميعها بأسعار الحد الأدنى ووسطي المستعمل، يضاف إليها متفرقات أخرى.



11 ألف ليرة للاتصالات



لم تتغير تكاليف الاتصالات الأساسية الخلوية والمحلية، ولم يتم احتساب التغيّر في طبيعة خدمة adsl للانترنت المنزلي باعتبار أن أغلب الأسر تكيفت مع رداءة الإنترنت ولم تقم بزيادة السرعة. وهو استهلاك بالحدود الدنيا لثلاثة موبايلات في الأسرة فقط.



660 ألف تكاليف الحاجات الثمانية الأساسية



يبلغ مجموع التكاليف الثمانية الأساسية 608 ألف ليرة شهرياً، يضاف إليها 8% تكاليف حاجات أخرى وطوارئ ليصبح مجموع تكاليف سلة الاستهلاك 660 ألف ليرة سورية شهرياً.





المصدر صحيفة قاسيون السورية