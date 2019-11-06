اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الفصائل في ريف حلب الشمالي
حلب: إصابة 6 مدنيين بقذائف صاروخية على محيط القصر العدلي.. وإسقاط طائرة استطلاع للمسلحين
موسـكـو: لا يمكن الاتفــاق مـع واشـنطن فـي شـمال شـرق سـوريـة
الجيش يدمر مقرات لـ«الخوذ البيضاء» و«التركستاني» في ريفي حلب وإدلب
الصين تدخل على خط استثمار الثروة المعدنية السورية بـ 3 مشاريع
الجيش يدخل حقول "رميلان" النفطية شرق الحسكة
اللجنة الدستورية المصغرة تبدأ يومها الثاني وفق البرنامج المقترح من وفد الحكومة السورية
الوفد الوطني: «الآخر» خالف مدونة السلوك ولا لتوزيع المهام في «المصغرة»
غموض رواية المحافظين الجدد حول النفط السوريّ
واشنطن تعزز حضورها في مناطق الحقول النفطية في ريف دير الزور
اغتيال ضابط في الجيش في مدينة إنخل شمالي درعا
اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور السوري تستأنف أعمالها في جنيف.. فيديو
الحربي السوري والروسي يدمر 30 موقعا “للمسلحين الصينيين” بريف إدلب
الجيش يفتح طريق إمداد «برّي» إلى الحسكة
55 شاحنة محملة بآليات عسكرية تتبع لقوات الاحتلال الأمريكي تغادر الأراضي السورية إلى العراق

إذا كنت تمتلك هذه الصفات.. فأنت موظف مثالي

أفاد الخبراء من خلال دراسة حديثة أجروها، بأن صفة الاجتهاد وحسن النية تحتلان المرتبة الأولى بين السمات الأخرى التي يجب أن يتمتع بها الشخص الذي يرغب بأن يكون موظف مثالي.

ووفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية، فإن مؤلف الدراسة مايكل ويلموت، قال: إن “حسن النية والاجتهاد هي الصفات الأقوى التي تتنبأ بأداء الموظف في مكان العمل”.

وأضاف: “هناك 5 سمات أخرى دخلت في القائمة وهي، الإرادة أو الدافع وقيم الشخص والحالة النفسية (ما إن كان الشخص يعاني من اكتئاب أو قلق أو توتر أو لا، هذا يؤثر على العمل)، ومستوى الأداء والإنتاجية (ما إن كان الموظف يقوم بتصرفات معادية ضد مصالح الشركة التي يعمل بها)”.

وشملت الدراسة بيانات عن موظفين في مهن مختلفة ومن بلدان متعددة على مراحل مختلفة بينها التعلم والتقديم على وظيفة وتقييم الموظف خلال أداء عمله.

ولفت ويلموت إلى أن من مزايا الشخص الذي يتسم بحسن النية والاجتهاد، التنظيم والإحساس بالمسؤولية أمام الآخرين وقدرة السيطرة على النفس والالتزام بالقواعد، موضحاً أن هذه الصفات كلها مؤشرات قوية للحصول على نتائج إيجابية في الحياة بما في ذلك الأداء الأكاديمي والصحة البدنية وطول العمر وأداء العمل والاستقرار الزوجي والرفاه.

وكانت الدراسة المذكورة قد أكدت أيضاً أن الأشخاص الذين يتميزون بيقظة الضمير والاجتهاد غالباً ما يكونون غاية في التوجه نحو الهدف، ويسعون لأن يكونوا موثوقين ويمكن الاعتماد عليهم، ويريدون العمل بشكل جيد مع الآخرين من أجل تحقيق هدف مشترك، ولا يميلون إلى تصرفات تعادي مصالح مكان العمل.