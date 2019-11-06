إذا كنت تمتلك هذه الصفات.. فأنت موظف مثالي

أفاد الخبراء من خلال دراسة حديثة أجروها، بأن صفة الاجتهاد وحسن النية تحتلان المرتبة الأولى بين السمات الأخرى التي يجب أن يتمتع بها الشخص الذي يرغب بأن يكون موظف مثالي.



ووفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية، فإن مؤلف الدراسة مايكل ويلموت، قال: إن “حسن النية والاجتهاد هي الصفات الأقوى التي تتنبأ بأداء الموظف في مكان العمل”.



وأضاف: “هناك 5 سمات أخرى دخلت في القائمة وهي، الإرادة أو الدافع وقيم الشخص والحالة النفسية (ما إن كان الشخص يعاني من اكتئاب أو قلق أو توتر أو لا، هذا يؤثر على العمل)، ومستوى الأداء والإنتاجية (ما إن كان الموظف يقوم بتصرفات معادية ضد مصالح الشركة التي يعمل بها)”.



وشملت الدراسة بيانات عن موظفين في مهن مختلفة ومن بلدان متعددة على مراحل مختلفة بينها التعلم والتقديم على وظيفة وتقييم الموظف خلال أداء عمله.



ولفت ويلموت إلى أن من مزايا الشخص الذي يتسم بحسن النية والاجتهاد، التنظيم والإحساس بالمسؤولية أمام الآخرين وقدرة السيطرة على النفس والالتزام بالقواعد، موضحاً أن هذه الصفات كلها مؤشرات قوية للحصول على نتائج إيجابية في الحياة بما في ذلك الأداء الأكاديمي والصحة البدنية وطول العمر وأداء العمل والاستقرار الزوجي والرفاه.



وكانت الدراسة المذكورة قد أكدت أيضاً أن الأشخاص الذين يتميزون بيقظة الضمير والاجتهاد غالباً ما يكونون غاية في التوجه نحو الهدف، ويسعون لأن يكونوا موثوقين ويمكن الاعتماد عليهم، ويريدون العمل بشكل جيد مع الآخرين من أجل تحقيق هدف مشترك، ولا يميلون إلى تصرفات تعادي مصالح مكان العمل.