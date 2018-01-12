إدلب في حكايا أهلها

من الممكن الانطلاق على الطريق من اللاذقية إلى بلدة السقيلبية، غربي حماة، أولاً. تكلفة الراكب الواحد في الحافلة الصغيرة تبلغ 600 ليرة سورية (أكثر من دولار أميركي بقليل). الوصول إلى المنطقة يبدو سهلاً، غير أن السقيلبية ستكون محطتك الأخيرة، إن لم تكن بطاقتك الشخصية تحمل خانة ادلب أو إحدى بلداتها. عناصر حواجز الجيش سينظرون إليك بريبة. كل شيء هُنا يقول لك: قف! لا يمكنك العبور إلى المقلب الآخر من الحرب القائمة. وكأن المدينة أضحت عالماً آخر، يسكنه أشخاص مختلفون، ولم يكونوا يوماً شركاءك في وطن واحد. لا تشدد الحواجز على هوية الأشخاص كثيراً، ولا تدقيق كبيراً في التفتيش. يكفي أن تكون إدلبياً، ويفضّل أن تكون مع عائلتك. أما العائدون من إدلب، فسيتعرضون إلى التدقيق الشديد، باعتبارهم في رحلة عبور صعب «إلى الدولة».

من الممكن الانطلاق على الطريق من اللاذقية إلى بلدة السقيلبية، غربي حماة، أولاً. تكلفة الراكب الواحد في الحافلة الصغيرة تبلغ 600 ليرة سورية (أكثر من دولار أميركي بقليل). الوصول إلى المنطقة يبدو سهلاً، غير أن السقيلبية ستكون محطتك الأخيرة، إن لم تكن بطاقتك الشخصية تحمل خانة ادلب أو إحدى بلداتها. عناصر حواجز الجيش سينظرون إليك بريبة. كل شيء هُنا يقول لك: قف! لا يمكنك العبور إلى المقلب الآخر من الحرب القائمة. وكأن المدينة أضحت عالماً آخر، يسكنه أشخاص مختلفون، ولم يكونوا يوماً شركاءك في وطن واحد. لا تشدد الحواجز على هوية الأشخاص كثيراً، ولا تدقيق كبيراً في التفتيش. يكفي أن تكون إدلبياً، ويفضّل أن تكون مع عائلتك. أما العائدون من إدلب، فسيتعرضون إلى التدقيق الشديد، باعتبارهم في رحلة عبور صعب «إلى الدولة».

الوقوف هُنا أمر واجب، غير أنه حافل بالحكايات... حكايات الأهالي الذاهبين والعائدين. تقول أم خالد، الموظفة المتزوجة في اللاذقية، إن تكلفة قطع الطريق من السقيلبية إلى بلدة قلعة المضيق الحموية، الواقعة تحت سيطرة المسلحين تصل إلى 5 آلاف ليرة (حوالى 10 دولارات) للشخص الواحد. وتذكر أن إخوتها ينتظرونها قرب المعبر، ليقلّوها وأطفالها إلى بيت والدها في إحدى بلدات الجنوب الإدلبي. تذهب المرأة لزيارة أهلها في نهايات الخريف، للحصول على المؤن التي تصنعها والدتها، لتمدّ بها بناتها المتزوجات في مدن بعيدة. «أمي لا تنسانا. تعرف الأوضاع المعيشية الصعبة. وهي تزرع كل الخضر الداخلة في مكونات المؤن، التي يعتمد عليها السوريون للتخفيف من مصاريف الطعام شتاءً. ولذلك تجهز لنا مؤننا، فنمضي لزيارتها واستلام حصصنا، إضافة إلى الشوق الكبير لرؤية الوالدين والأخوة والأقارب»، تقول المرأة. وتتابع: «ثمن الكيلو الواحد من الفليفلة اليابسة يتجاوز 6 آلاف ليرة فيما يصل ليتر الزيت إلى 2000، في أرض الخير الزاخرة بالزيت والزيتون. أتسلم سنوياً 25 كيلوغرام مكدوس، بينما كانت عائلتي تستهلك قبل الحرب 40». بحجاب عادي، تمضي أم خالد إلى قريتها. تسأل عن أحوال شبان العائلة. معظم الفتيان من أقاربها مضوا إلى العمل في تركيا، بدلاً من تجنيدهم كعناصر مسلحة، لكسب لقمة العيش الصعبة. تصرّ المرأة الأربعينية أن أهالي الفتيان أرسلوهم إلى العمل في الخارج، لأن البقاء يعني العمل في الأرض، وهو عمل لا يقي من الفقر، أو الانخراط في قتال الجيش، وهو أمر مرفوض بالنسبة إليهم، وفق تعبيرها. وبحسب من تعرفهم في ريف إدلب، فإن معظم أقاربها من المسلحين جاهزون لتسليم سلاحهم، في أي وقت تصل خلاله طلائع القوات السورية المتقدمة من ريف حماة، خلال العمليات العسكرية الجارية. يذكر أحمد، الرجل السبعيني العائد إلى إدلب بعد زيارة قصيرة لأبنائه في حماة، أن معظم السيارات التي يستخدمها سكان الريف هي «من غير أرقام» (لوحات تسجيل). ويضيف: «السيارات هُناك رخيصة الثمن. تماماً كما لو أنك تشترين سيارة من غير رسوم الجمارك المرتفعة». وعند سؤاله عن مصير تلك السيارات فيما لو عادت سيطرة الدولة على إدلب، فإنه يجيب: «لم تكلفنا الكثير، ولذا سنستغني عنها ببساطة».

الوقوف هُنا أمر واجب، غير أنه حافل بالحكايات... حكايات الأهالي الذاهبين والعائدين. تقول أم خالد، الموظفة المتزوجة في اللاذقية، إن تكلفة قطع الطريق من السقيلبية إلى بلدة قلعة المضيق الحموية، الواقعة تحت سيطرة المسلحين تصل إلى 5 آلاف ليرة (حوالى 10 دولارات) للشخص الواحد. وتذكر أن إخوتها ينتظرونها قرب المعبر، ليقلّوها وأطفالها إلى بيت والدها في إحدى بلدات الجنوب الإدلبي. تذهب المرأة لزيارة أهلها في نهايات الخريف، للحصول على المؤن التي تصنعها والدتها، لتمدّ بها بناتها المتزوجات في مدن بعيدة. «أمي لا تنسانا. تعرف الأوضاع المعيشية الصعبة. وهي تزرع كل الخضر الداخلة في مكونات المؤن، التي يعتمد عليها السوريون للتخفيف من مصاريف الطعام شتاءً. ولذلك تجهز لنا مؤننا، فنمضي لزيارتها واستلام حصصنا، إضافة إلى الشوق الكبير لرؤية الوالدين والأخوة والأقارب»، تقول المرأة. وتتابع: «ثمن الكيلو الواحد من الفليفلة اليابسة يتجاوز 6 آلاف ليرة فيما يصل ليتر الزيت إلى 2000، في أرض الخير الزاخرة بالزيت والزيتون. أتسلم سنوياً 25 كيلوغرام مكدوس، بينما كانت عائلتي تستهلك قبل الحرب 40». بحجاب عادي، تمضي أم خالد إلى قريتها. تسأل عن أحوال شبان العائلة. معظم الفتيان من أقاربها مضوا إلى العمل في تركيا، بدلاً من تجنيدهم كعناصر مسلحة، لكسب لقمة العيش الصعبة. تصرّ المرأة الأربعينية أن أهالي الفتيان أرسلوهم إلى العمل في الخارج، لأن البقاء يعني العمل في الأرض، وهو عمل لا يقي من الفقر، أو الانخراط في قتال الجيش، وهو أمر مرفوض بالنسبة إليهم، وفق تعبيرها. وبحسب من تعرفهم في ريف إدلب، فإن معظم أقاربها من المسلحين جاهزون لتسليم سلاحهم، في أي وقت تصل خلاله طلائع القوات السورية المتقدمة من ريف حماة، خلال العمليات العسكرية الجارية. يذكر أحمد، الرجل السبعيني العائد إلى إدلب بعد زيارة قصيرة لأبنائه في حماة، أن معظم السيارات التي يستخدمها سكان الريف هي «من غير أرقام» (لوحات تسجيل). ويضيف: «السيارات هُناك رخيصة الثمن. تماماً كما لو أنك تشترين سيارة من غير رسوم الجمارك المرتفعة». وعند سؤاله عن مصير تلك السيارات فيما لو عادت سيطرة الدولة على إدلب، فإنه يجيب: «لم تكلفنا الكثير، ولذا سنستغني عنها ببساطة».