تعتزم منظمة الصحة العالمية إدراج إدمان ألعاب الكمبيوتر في قائمة التصنيف الدولي للأمراض النفسية.





وأفادت صحيفة نيو ساينتست بان قائمة الأمراض في التصنيف الدولي لم تشهد أي تغيير منذ عام 1991 إلا أن منظمة الصحة العالمية قامت بإعداد مشروع نسخة جديدة للقائمة لعام 2018.





وأشارت الصحيفة إلى أن النسخة الأولية من القائمة تضم الإدمان على ألعاب الكمبيوتر كمرض اضطراب نفسي إذا اعترف المريض بأنها أهم شيء يقوم به مقابل أمور الحياة الأخرى كما يجب التأكد من أن هذا السلوك غير الصحي استمر لعام كامل على الأقل لتشخيص المرض.





وقال اختصاصي منظمة الصحة العالمية فلاديمير بوزنياك إنه “يجب على اختصاصيي الرعاية الصحية أن يعترفوا بأن الإدمان على اللعب يمكن أن يؤدي إلى عواقب صحية وخيمة مثل الإدمان على شرب الكحول فالتمادي وزيادة الجرعة في كلتا الحالتين يوصل إلى أعراض لا تحمد عقباها”.



