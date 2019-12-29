إدخال بئر غاز شريفة 5 شرق حمص في الإنتاج قريباً

تستعد وزارة النفط والثروة المعدنية لإدخال بئر غاز “شريفة 5” شرق حمص في الإنتاج، وهو موقع جديد تجاوز الحفر فيه 380 متراً.



ونشرت وزارة النفط على صفحتها الرسمية في فيسبوك، أن الوزير علي غانم تفقد معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى بعد إنهاء الإصلاحات بالكامل، وزار موقع الحفر في بئر غاز “شريفة 5″، إضافةً إلى زيارة بئري الغاز “شريفة 2″ و”شريفة 104” من حقل “شريفة” شرق حمص، واللتين تم إدخالهما في الإنتاج قبل أسبوعين. وفي 15 كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية إدخال بئرين في الإنتاج هما شريفة 2 وشريفة 104، ما سيضيف مليون متر مكعب يومياً من الغاز إلى الشبكة، متوقعة أن يكون للكمية الإضافية تأثير جيد على واقع التغذية الكهربائية.



وتعرضت في 21 كانون الأول الجاري، كلاً من مصفاة حمص ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة الريان للغاز في محافظة حمص، لاعتداءات تسببت بأضرار في بعض الوحدات الإنتاجية.



وتزامن استهداف منشآت النفط والغاز المذكورة مع أزمة غاز منزلي يلمسها المواطنون، ويبررها المعنيون بأنها تأخر في توريدات المادة، ورغم زيادة الكميات التي يتم ضخها في سورية يومياً، إلا أن المواطنين لم يلمسوا تحسناً بعد.



وبشّرت شركة محروقات بانتهاء أزمة الغاز المنزلي بعد وصول توريدات من المادة، وأكد مدير عمليات الغاز في شركة محروقات أحمد حسون بدء زيادة التوزيع زادت بمعدل 25% من نهاية الأسبوع الماضي فأصبح المعدل 150 ألف أسطوانة يومياً بعد أن كان 120 ألف أسطوانة فقط في جميع المحافظات.