رغم العواصف.. الجيش يواصل عمليته ويسيطر على قرى جديدة بريف إدلب
الدفاع الروسية: الحدث الميداني الأبرز في سورية خلال عام 2019
الجعفري: دول راعية للإرهاب في سورية دفعت لتشكيل 6 آليات أممية غير حيادية
صحيفة بريطانية تؤكد نوايا تركيا بإرسال مسلحين سوريين إلى ليبيا
اتفاق بين «النصرة» وتركيا على استنساخ «تورابورا» أفغانستان في جبال عفرين
خطة نتنياهو: 6 نقاط تتضمن “الحدود النهائية لاسرائيل والتطبيع الكامل مع العرب”
تركيا تدخل عشرات الإرهابيين وعوائلهم لإسكانهم في "رأس العين"
«قسد» تُعيق الحركة على طريق «M4» و تركيا توجه فصائل «الحرّ» إلى إدلب وليبيا؟
«ويكيليكس»: «كيميائي» دوما ملفّق!
معارك إدلب مستمرة: الجيش يستأنف تقدّمه
أمريكا تنقل جنودها من بعض مناطق شرق الفرات السوري إلى العراق
مقتل قياديين من إرهابيي “أحرار الشام” في غارات روسية على مقراتهم في ريف إدلب
مشروع "أركان" الإسرائيلي لتزييف التاريخ السوري
المعلم : لا يمكن أن نقدم تنازلات في الوقت الذي يحقق فيه الجيش انتصارات في الميدان
الجيش يسقط طائرة مسيرة محملة بالقنابل في أجواء السقيلبية

إدخال بئر غاز شريفة 5 شرق حمص في الإنتاج قريباً

تستعد وزارة النفط والثروة المعدنية لإدخال بئر غاز “شريفة 5” شرق حمص في الإنتاج، وهو موقع جديد تجاوز الحفر فيه 380 متراً.

ونشرت وزارة النفط على صفحتها الرسمية في فيسبوك، أن الوزير علي غانم تفقد معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى بعد إنهاء الإصلاحات بالكامل، وزار موقع الحفر في بئر غاز “شريفة 5″، إضافةً إلى زيارة بئري الغاز “شريفة 2″ و”شريفة 104” من حقل “شريفة” شرق حمص، واللتين تم إدخالهما في الإنتاج قبل أسبوعين. وفي 15 كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية إدخال بئرين في الإنتاج هما شريفة 2 وشريفة 104، ما سيضيف مليون متر مكعب يومياً من الغاز إلى الشبكة، متوقعة أن يكون للكمية الإضافية تأثير جيد على واقع التغذية الكهربائية.


وتعرضت في 21 كانون الأول الجاري، كلاً من مصفاة حمص ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة الريان للغاز في محافظة حمص، لاعتداءات تسببت بأضرار في بعض الوحدات الإنتاجية.


وتزامن استهداف منشآت النفط والغاز المذكورة مع أزمة غاز منزلي يلمسها المواطنون، ويبررها المعنيون بأنها تأخر في توريدات المادة، ورغم زيادة الكميات التي يتم ضخها في سورية يومياً، إلا أن المواطنين لم يلمسوا تحسناً بعد.


وبشّرت شركة محروقات بانتهاء أزمة الغاز المنزلي بعد وصول توريدات من المادة، وأكد مدير عمليات الغاز في شركة محروقات أحمد حسون بدء زيادة التوزيع زادت بمعدل 25% من نهاية الأسبوع الماضي فأصبح المعدل 150 ألف أسطوانة يومياً بعد أن كان 120 ألف أسطوانة فقط في جميع المحافظات.