الجيش السوري يبدأ أوسع عملية ترميم داخلية بعد الحرب
اعتباراً من اليوم: لا يوجد أي سوق للاحتياط وشطب كل من كان مدعواً
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث الهيئة العامة لمستشفى شهبا الوطني
دي ميستورا يعوّل على «الثلاثي الضامن»: «توافق الجميع» شرطُ إنقاذ «الدستورية»
النمسا... «فضيحة لجوء جنرال أمن سوري»
وزير الدفاع يجيب عن أسئلة النواب
دي ميستورا يغادر دمشق بلا «وعود» خلافات «اللجنة الدستورية» باقية
قمة ثلاثية حول سوريا في روسيا
المعلم لـ ديمستورا: الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي يقرره الشعب السوري دون أي تدخل خارجي
نشاط ديبلوماسي يستبق «رباعية» من منبج إلى التنف
انتصارات الجيش السوري.. مناهج لتدريس الجيوش والبداية من كازاخستان
تحرير الدفعة الأولى من المختطفين: السويداء تتنفسّ الصعداء
الإتصالات : ترميم أم تمزيق النسيج الإجتماعي السوري
إرهابيو ” النصرة” ينقلون شحنة من غازي الكلور والسارين من معرة مصرين إلى جسر الشغور
دمشق: تدمير الرقة من قبل التحالف يرقى إلى جرائم إبادة

إدارة مكافحة المخدرات تضبط /660/ستمائة وستين ألف حبة كبتاغون مخدرة

من خلال الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية في متابعة متعاطي المواد المخدرة ومروجيها ، وضبط كل من تسول له نفسه التعامل بهذه الآفة .تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدر، كانت مخبأة بطريقة فنية وسرية بين طبقات من الفولاذ والقصدير والألمنيومضمن فرن معد للتصدير .


ومن خلال المتابعة قامت إدارة مكافحة المخدرات بإلقاء القبض على أربعة أشخاص متورطين في القضية وقد بلغت كمية الحبوب المصادرة /110/ مائة وعشرة كيلوغرامات ( حوالي/ 660.000/ ستمائة وستين ألف حبة كبتاغون مخدرة ) .


تمت مصادرة المواد المخدرة، ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم، لكشف جميع المتورطين في القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .