إدارة مكافحة المخدرات تضبط /660/ستمائة وستين ألف حبة كبتاغون مخدرة

من خلال الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية في متابعة متعاطي المواد المخدرة ومروجيها ، وضبط كل من تسول له نفسه التعامل بهذه الآفة .تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدر، كانت مخبأة بطريقة فنية وسرية بين طبقات من الفولاذ والقصدير والألمنيومضمن فرن معد للتصدير .



ومن خلال المتابعة قامت إدارة مكافحة المخدرات بإلقاء القبض على أربعة أشخاص متورطين في القضية وقد بلغت كمية الحبوب المصادرة /110/ مائة وعشرة كيلوغرامات ( حوالي/ 660.000/ ستمائة وستين ألف حبة كبتاغون مخدرة ) .



تمت مصادرة المواد المخدرة، ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم، لكشف جميع المتورطين في القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .