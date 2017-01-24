إخوان الأردن ينهون مقاطعتهم لأميركا وقاضي القضاة يستقيل

بعد خطبة الجمعة التي حذّر فيها ملوك وأمراء دول الخليج.. استقالة قاضي القضاة في الأردن أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي التابع لـ«إخوان» الأردن أمس الاثنين إنهاء مقاطعتهم للولايات المتحدة نتيجة إعلانها من خلال رئيسها الجديد ترامب الانسحاب من العراق.

وقال علي أبو السكر نائب الأمين العام للحزب: «إن الحوارات مع الولايات المتحدة تأتي ضمن إستراتيجية الحوار ضمن ثوابت معروفة بالتحاور مع الجميع، عدا إسرائيل».

وكان حزب «جبهة العمل الإسلامي» عقد سلسلة من اللقاءات مع سفراء عدد من الدول الأوروبية، ولم يلتق مع السفيرة الأميركية في عمان، إلا أنه التقى عدداً من الموظفين في السفارة.

وتحدثت أغلب وسائل الإعلام الإخوانية عن خوف الجماعة من الأيام القادمة، وأقروا باستعدادهم لتصنيفهم كجماعة إرهابية في غضون شهر أو اثنين، حيث نشر موقع «اضاءات» مقالاً بعنوان «بتنصيب ترامب بدأ العد التنازلي لأسود أيام الأخوان».

وتحدث المقال عن أن مشروع قانون الكونغرس إدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية يعني الإقرار الأميركي بتوقيع عقوبات سياسية واقتصادية قاسية على كافة أنشطة وممتلكات الإخوان وقياداتها داخل أميركا وخارجها، وكذلك فرض عقوبات رادعة على الدول والجهات التي ستوفر أي دعم للجماعة، ما يعني تضييق الخناق على الجماعة وأنشطتها.

يذكر أن سبب مقاطعة حزب جبهة العمل الإسلامي للولايات المتحدة، كان الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

وفي سياق آخر قدم قاضي القضاة في الأردن و«إمام الحضرة الهاشمية» الشيخ أحمد هليّل استقالته من منصبه، بعد خطبة الجمعة التي أثارت جدلاً واسعاً، مطالباً فيها دول الخليج بدعم الأردن بطريقة اعتبرت على قدر من المبالغة.

وقد وافق مجلس الوزراء الأردني على الاستقالة وعيّن عبد الكريم الخصاونة قاضياً للقضاة خلفا له.

وكان هليّل قد ألقى يوم الجمعة الماضي خطبة أثارت جدلاً واسعاً داخل المجتمع الأردني طالب فيها دول الخليج بدعم الأردن بطريقة اعتبرت على قدر من المبالغة.

وكان هليّل حذّر في خطبته إلى ملوك وأمراء دول الخليج قائلاً إن الأمور أخطر كثيراً من أن توصف، ووجه هليّل وهو «إمام الحضرة الهاشمية» تحذيراً شديد اللهجة لقادة وأمراء الخليج قائلاً «حذار حذار من أن يضعف الأردن». وتحدث هليل أمام المصلين وبكى مرتين تحت شعار «يا أهل الخليج اسمعوها منا».



روسيا اليوم – وكالات





