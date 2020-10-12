إخماد 95 حريق في اللاذقية.. والزراعة تحصي القرى المتضررة

كشف مدير الدفاع المدني في اللاذقية العميد نضال محلا، أن الوضع العام في المحافظة ممتاز من ناحية السيطرة على الحرائق.



وقال محلا إنه تمت السيطرة على الحرائق في جبلة والحفة وبسوت وبسيت وجبل الأربعين في ريف القرداحة باستثناء بعض البؤر الصغيرة في مناطق متفرقة وعرة تتم معالجتها حالياً من قبل حوامات الجيش السوري والتي لا تستطيع فرق الإطفاء الوصول إليها في ريف القرداحة.



بدوره أوضح مدير زراعة اللاذقية المهندس منذر خيربك أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد 28 حريقاً يوم أمس السبت كان أكبرها في ريف القرداحة اندلع في أراضي قريتي بيت زنتوت وبسوت، بالإضافة للحرائق في قرى الفجر والضحى وزيتونة في ريف اللاذقية، مشيراً إلى أنه تم السيطرة عليها بتعاون عمال الإطفاء مع عناصر الجيش السوري وتعاون الأهالي، كما ساعد في ذلك انخفاض سرعة الرياح وانخفاض درجات الحرارة بشكل نسبي وارتفاع نسبة الرطوبة، لافتاً إلى أن آليات مديرية الزراعة تعمل على فتح خطوط النار في أحراج أرياف القرداحة في إطار الإجراءات الاستباقية للتعامل مع أية حرائق جديدة.



وبيّن خيربك أنه شارك في عمليات إخماد الحرائق التي اندلعت منذ ليل الخميس أكثر من 100 آلية إطفاء وصهاريج تغذية من الزراعة والدفاع المدني وفوج الإطفاء بمشاركة كل المديريات ومن معظم المحافظات، وتعمل الآليات مع طواقمها على مدار الساعة، كاشفاً أنه نجم عن الحرائق تضرر 143 قرية توزعت بين مناطق المحافظة، منها 70 قرية في القرداحة و52 قرية في جبلة و8 قرى في منطقة اللاذقية و13 قرية في ريف الحفة، وتركزت الحرائق في الأراضي الحراجية والزراعية مع تضرر في منازل المواطنين بعدد من القرى إضافة إلى تضرر أحد مستودعات التبغ في مدينة القرداحة وانهيار الكتلة الشرقية منه.



بدوره أعلن مدير صحة اللاذقية الدكتور هوازن مخلوف عن عودة مشفى الباسل بالقرداحة للخدمة وبكامل طاقته بعد تركيب خط كهرباء جديد وإيصال خط مياه جديد له بعد خروجه عن الخدمة بسبب الحرائق بينما تقتصر الاتصالات عبر المكالمات الخليوية لحين عودة الخطوط الأرضية للعمل.



وكان وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا قال في تصريح صحفي إنه تم إخماد كافة الحرائق التي نشبت منذ فجر يوم الجمعة الفائت في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص والبالغ عددها 156 حريقاً، منها 95 حريقاً في اللاذقية، و49 حريقاً في طرطوس، و12 حريقاً في حمص.



باسل يوسف