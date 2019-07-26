إخماد 3 حرائق بمحيط دمشق وأضرارها تقتصر على الماديات

أخمد عناصر من فوج إطفاء دمشق اليوم 3 حرائق نشبت في مساحات تنتشر فيها الأعشاب الجافة بمحيط دمشق.



وأفاد مصدر من مركز إطفاء دمشق بأن عناصر الإطفاء أخمدوا حريقا اندلع بمحاذاة طريق مطار دمشق الدولي عند الجسر الخامس في مساحة من الأعشاب بينما أخمدوا حريقا آخر اندلع ضمن أعشاب جافة بين مبنى الموارد المائية وطريق حرستا بمدخل دمشق الشمالي.



وأوضح أن عناصر الإطفاء أخمدوا حريقا ثالثا اندلع في منطقة الصفصاف الحراجية غرب دمشق على كتف نهر بردى بمنطقة قدسيا مشيرا إلى أن الحرائق التي أخمدت بشكل كامل مجهولة السبب وأن أضرارها اقتصرت على بعض الأشجار الحراجية.

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون