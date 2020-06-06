إخماد عدة حرائق في مناطق متفرقة بحمص

أخمد فوج إطفاء حمص بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني أمس خمسة حرائق نشبت بمناطق مختلفة من المحافظة.



وذكر العقيد عثمان جودا رئيس فوج الإطفاء أن عناصر الفوج والدفاع المدني أخمدوا حريقا اندلع في الأعشاب والأشجار على جوانب طريق حمص حماة وتحويلة حمص طرطوس و حريقا مشابها في قريتي المشيرفة غرب حمص وقني العاصي إلى الشمال وذلك قبل وصولهما إلى المحاصيل الزراعية مشيرا إلى جهوزية عناصر الفوج على مدار الساعة لإخماد أي حريق .



ودعا جودا المواطنين إلى الحذر والانتباه وعدم إلقاء أعقاب السجائر أو إشعال النيران.



ولفت إلى أنه وبالتنسيق مع إدارة جامعة البعث وكتدابير احترازية سيتم حرق الأعشاب اليابسة في حرم الجامعة اليوم بوجود سيارتي إطفاء.