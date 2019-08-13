إخماد حريق واسع في مدخل داريا دون أضرار أو إصابات

نجح عناصر إطفاء دمشق بمؤازرة إطفاء الريف عصر اليوم في إخماد حريق واسع في مدخل داريا جنوب غرب دمشق بعد عدة ساعات من الجهد المتواصل.



وذكر مصدر في إطفاء دمشق أن عناصر الإطفاء تمكنوا بعد أكثر من خمس ساعات من العمل المتواصل من احتواء حريق واسع بين مدخل داريا الشمالي ومحيط مطار المزة العسكري مشيرا إلى أن الحريق مجهول السبب امتد على مساحة عشرة دونمات من أرض الصبارة التابعة لداريا تنتشر فيها الأعشاب الجافة بكثرة.



وأشار المصدر إلى أن عناصر الإطفاء واجهوا صعوبة في احتواء الحريق والسيطرة عليه والذي كان ينتقل من منطقة لأخرى نظرا لارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع هبات من الهواء وهو ما أدى إلى تشكل أعمدة وسحب من الدخان في المنطقة مبينا أن 12 سيارة من إطفاء دمشق إضافة إلى سيارة اطفاء وآليات وصهاريج مياه من إطفاء الريف شاركوا في إخماد الحريق.



ولفت المصدر إلى أنه بعد إخماد الحريق تم تبريد المنطقة لمنع نشوبه مرة أخرى مؤكدا عدم وقوع أضرار أو اصابات باعتبار هذه المنطقة خالية من الأبنية السكنية والمزروعات.



وشهدت أراضي داريا من جهة مدخلها الشمالي المحاذي لطريق المتحلق الجنوبي أكثر من حريق خلال الأشهر الماضية.

إلى ذلك أضاف المصدر أنه تم إخماد حريق في مساحة من الأعشاب في محيط مبنى وحدة المياه بقدسيا دون تسجيل أضرار.





سانا