إخماد حريق كبير اندلع في غابات سهل الغاب

بين مدير الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب م.أوفى وسوف أن عناصر الإطفاء في الهيئة تمكنت بمؤازرة فوج إطفاء حماة من تحييد منازل المواطنين عن الحريق الكبير الذي نشب بين قريتي ناعور جورين ونبل الخطيب في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي وتطويقه من 3 بؤر ونتابع العمل على إخماده بشكل نهائي.



الحريق نشب في غابات مزروعة بأشجار صنوبر سريع الاشتعال يوجد بينها أعشاب يابسة وفي ظل سرعة رياح وصلت إلى 80 كم في الساعة الأمر الذي ساعد على انتشاره بالإضافة لوعورة المنطقة وانحدارها الشديد.



أكد وسوف أن الحريق مفتعل لغايات بعيده عن موضوع التفحيم والتحطيب والاستملاك، وحتى اللحظة الفاعل مجهول إذ يقوم بذلك مستغلًا الظروف الجوية من الرياح الشديدة والعطل الرسمية والمناطق شديدة الانحدار.



وأضاف، أن عناصر الإطفاء منهكة و تعمل بعد 4 أيام من إخمادها لحريق نشب في سلسلة جبال جب الأحمر، واجه خلاله العناصر مخاطر عديدة منها انفجار ألغام وقذائف غير منفجرة كون المنطقة كانت منطقة اشتباك سابقاً مع المجموعات المسلحة.



المدينة أف أم