إخماد حريق قرب منطقة حوش بلاس بريف دمشق

أخمد عناصر من وحدة اطفاء اشرفية صحنايا اليوم حريقا اندلع قرب منطقة حوش بلاس بريف دمشق.



وذكر آمر زمرة وحدة الأطفاء عبدو طعمة أن حريقا كبيرا مجهول السبب اندلع بالقرب من منطقة حوش بلاس الصناعية مشكلا سحابة من الدخان الأسود, لافتا إلى أن الحريق بدا من كومة للقمامة وعجلات الكاوتشوك وامتد إلى سيارات منسقة مركونة بالمكان.



وأوضح طعمة أن المواد المعدنية وزيوت السيارات أدت الى اتساع رقعة الحريق وتشكل الدخان الأسود, مشيرا إلى أنه تم إخماد الحريق بالوقت المناسب قبل أن يصل الى المحلات التجارية.