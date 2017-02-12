إخماد حريق في مصفاة حمص اندلع جراء اعتداء إرهابي بقذيفة صاروخية

استهدفت أمس التنظيمات الإرهابية التكفيرية المنتشرة في منطقة الحولة بقذيفة صاروخية مصفاة حمص للنفط.



وذكر مدير المصفاة المهندس علي طراف إن “قذيفة صاروخية سقطت على خط 18 أنش لنقل المازوت في الجهة الشمالية الشرقية من المصفاة ما تسبب بنشوب حريق ووقوع اضرار مادية في المكان.



ولفت طراف إلى أن “عناصر الإطفاء في المصفاة سيطروا على الحريق وقاموا بإخماده بشكل كامل قبل امتداده إلى التجهيزات والمعدات الميكانيكية”.



وتعتدي التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الريف الشمالي على البنى التحتية والأحياء السكنية في مدينة حمص بالقذائف الصاروخية والهاون حيث أطلقت أمس عددا من القذائف على أحياء الحمرا والأرمن وكرم اللوز ما تسبب بارتقاء شهيد وإصابة12 شخصا بجروح.

سانا