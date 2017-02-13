إخماد حريق في قبو بناء سكني بمنطقة المزة والأضرار مادية

أخمد فوج إطفاء دمشق حريقا نشب مساء أمس في أحد الأبنية السكنية في منطقة المزة بدمشق اقتصرت أضراره على الماديات.



وذكر قائد فوج إطفاء دمشق العميد عبدالهادي ضاهر أن حريقا مجهول السبب اندلع في خزانات الوقود المنزلي ضمن قبو بناء سكني في حي الشيخ سعد بمنطقة المزة مشيرا إلى أن سيارات الإطفاء سارعت إلى المكان وتمكنت من احتواء الحريق وإخماده.



ولفت ضاهر إلى أن الأضرار مادية اقتصرت على مكان نشوب الحريق دون وقوع أي اصابات.



وكان فوج إطفاء دمشق أخمد حريقا في أحد مستودعات المفروشات بمنطقة الجسر الأبيض التجارية في الـ 21 من الشهر الماضي واقتصرت أضراره على الماديات.

سانا