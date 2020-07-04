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إخماد حريق ضخم في قرية حرفا بريف دمشق

أخمد فوج إطفاء القنيطرة بالتعاون مع دائرة الحراج في مديرية زراعة المحافظة والأهالي حريقاً ضخماً نشب في أراض زراعية ورعوية في قرية حرفا بريف دمشق الجنوبي الغربي.

وأشار قائد فوج إطفاء القنيطرة العقيد فراس سمارة إلى مشاركة أكثر من 10 صهاريج من الفوج ومديرية الزراعة إلى جانب الجرارات الزراعية للأهالي للسيطرة على النيران التي امتدت إلى مساحات واسعة جراء الرياح وصعوبة الوصول بسبب طبيعة الأرض الجبلية الوعرة مبيناً أن الحريق امتد إلى مساحة نحو 3000 دونم.

بدوره رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة القنيطرة المهندس أحمد ذيب بين أن الحريق أدى إلى تضرر عشرات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون والكرز والتين ومئات الدونمات من المراعي التي يعتمد عليها مربو الماشية في قرية حرفا.